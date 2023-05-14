Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Türkiye sandık başında! 4 kişi kalp krizinden yaşamını yitirdi - 2023 Seçim Haberleri

Türkiye sandık başında! 4 kişi kalp krizinden yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi ediyor. Rize'de bir sandık müşahidi ile Trabzon ve Giresun'da oy kullanan iki kişi kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Manisa'da da bir kişi anne ve babası oy kullanırken, aracın içinde onları beklerken kalp krizinden öldü. Yurt genelinde seçimde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

Giriş: 14.05.2023 - 14:30 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye sandık başında! 4 kişi kalp krizinden yaşamını yitirdi - 2023 Seçim Haberleri
AA

Türkiye sandık başına gitti. Rize'de bir sandık müşahidi ile Giresun ve Trabzon'da oy kullanan iki vatandaş kalp krizi geçirerek yaşamlarını yitirdi.

Rize'nin Pazar ilçesinde sandık müşahidi Şeref Kurt, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı İkiztepe Mahallesi'ndeki Çıraklar Çay Alım Yeri'ndeki sandıkta görevli AK Parti sandık müşahidi 65 yaşındaki Kurt, oy kullanma işleminin başladığı sırada fenalaştı.

Kurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kalp krizi tanısıyla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

OY KULLANIRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde oy kullanırken kalp krizi geçiren kadın yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, ilçeye bağlı Derecik Mahallesi'ndeki Çevreli Camisi lokalinde kurulan 1093 numaralı sandıkta oy kullanmak için kabine giren 75 yaşındaki Aysel Ulusoy fenalaştı.

Ulusoy, sandık görevlileri ve yakınları tarafından kabinden çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Ulusoy, kaldırıldığı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

GİRESUN'DA DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Giresun'un Espiye ilçesinde 85 yaşındaki kişi, oy kullanmak için geldiği köy odasında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanmak üzere Cibril Mahallesi Kırcaahmetli mevkisindeki köy odasına gelen İsmail Yıldız (85) bir anda fenalaştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Yıldız, kurtarılamadı.

ANNE VE BABASINI BEKLERKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İHA'da yer alan habere göre Manisa'da, Akhisarspor’un eski yönetim kurulu üyesi, iş adamı 48 yaşındaki Zafer Leblebici oy kullanan anne ve babasını arabasında beklerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Leblebici’nin cenazesinin 15 Mayıs Pazartesi günü Hilaliye Camisinden öğle namazını müteakip kaldırılacağı öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hafta sonu dopdolu
Hafta sonu dopdolu
Türkiye bugün sandık başına gidiyor!
Türkiye bugün sandık başına gidiyor!
MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
Munzur'dan 3'üncü acı haber! Cansız bedeni bulundu
Munzur'dan 3'üncü acı haber! Cansız bedeni bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.