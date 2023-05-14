Türkiye sandık başına gitti. Rize'de bir sandık müşahidi ile Giresun ve Trabzon 'da oy kullanan iki vatandaş kalp krizi geçirerek yaşamlarını yitirdi.

Ulusoy, sandık görevlileri ve yakınları tarafından kabinden çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, ilçeye bağlı Derecik Mahallesi'ndeki Çevreli Camisi lokalinde kurulan 1093 numaralı sandıkta oy kullanmak için kabine giren 75 yaşındaki Aysel Ulusoy fenalaştı.

İHA'da yer alan habere göre Manisa'da, Akhisarspor’un eski yönetim kurulu üyesi, iş adamı 48 yaşındaki Zafer Leblebici oy kullanan anne ve babasını arabasında beklerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Leblebici’nin cenazesinin 15 Mayıs Pazartesi günü Hilaliye Camisinden öğle namazını müteakip kaldırılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanmak üzere Cibril Mahallesi Kırcaahmetli mevkisindeki köy odasına gelen İsmail Yıldız (85) bir anda fenalaştı.