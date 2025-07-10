Türkiye şampiyonu Ceylin Han Çinkitaş’tan büyük başarı

Break dansın genç yıldızı, Türkiye’nin duayen dansçısı Tolga Han’ın kızı Ceylin Han Çinkitaş, Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) olimpik branşı olan break dans dalında gençler yaş grubunda üst üste üçüncü kez Türkiye Şampiyonu olarak bir ilke imza attı.

REKLAM advertisement1

Bu başarısıyla Türkiye’de hat-trick (Hip hop solo-hip hop duo-break dans) yapan ilk break dans sporcusu olan Ceylin, Türk dans tarihinde adını altın harflerle yazdırdı.

15 yaşındaki genç yetenek, geçtiğimiz yıl Dünya Şampiyonu unvanını kazanarak ülkemizi uluslararası alanda gururlandırmıştı.

Bu yılki Türkiye Şampiyonluğu ile birlikte, 2025 yılında Portekiz’in Porto şehrinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi bir kez daha temsil etme hakkı kazandı.

Ceylin Han Çinkitaş, sahnedeki özgün tarzı, teknik becerisi ve enerjisiyle jüriyi ve seyircileri büyülemeye devam ediyor.

Şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada, “Aynı sezonda, üç ayrı dalda Türkiye Şampiyonu olmak ve bu başarıyı Türkiye’de ilk kez başaran kişi olmak benim için büyük bir onur. Ülkemi temsil etmek, bayrağımızı göndere çekmek ve İstiklal Marşı’mızı okutmak tarif edilemez bir duygu” dedi.

Ceylin’in başarısının ardında, Türk dans camiasının efsane isimlerinden olan babası Tolgahan’ın mirası ve desteği bulunuyor. Tolgahan’ın izinden giderek dansa tutkusunu başarıyla taçlandıran Ceylin, genç yaşına rağmen Türk dans sporlarına yeni bir soluk getiriyor.