MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi yayımlandığını ve buna göre bedelli askerlik tutarının 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olduğu belirten Aktürk, 8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemlerinin de başladığını söyledi.

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Memur ve emeklinin maaş zammı belli olmuştu. Geçtiğimiz hafta haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin yüzde 15,57 zam alacağı belirlenmişti.

Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücretinin 243 bin 35 TL'den 280 bin 875 TL'ye çıkması bekleniyordu.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.