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        Haberler Magazin Ata Demirer: Sevgiliyi köpük köpük gezdirmeli - Magazin haberleri

        Ata Demirer: Sevgiliyi köpük köpük gezdirmeli

        Ata Demirer, yeni bir aşka yelken açtığı sevgilisi Dilara Alemdar ile birlikte, teknesinin yelkenini Akdeniz rüzgârıyla doldurdu. Demirer, Alemdar ile çıktığı tekne gezisini; "Sevgiliyi köpük köpük gezdirmeli" cümlesiyle ifade ederken bir de uyarıda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 14:14 Güncelleme: 10.07.2025 - 14:32
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        "Sevgiliyi köpük köpük gezdirmeli"
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        Ata Demirer, uzun süredir yalnız bir yaşam sürdürürken geçtiğimiz günlerde yeni bir ilişkiye başladı.

        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
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        Özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar ile aşk yaşamaya başlayan Ata Demirer, yeni bir aşka yelken açmakla birlikte 'Sevdalı' adlı teknesinin yelkenini Akdeniz rüzgârıyla doldurdu.

        Tam bir deniz tutkunu olan Ata Demirer, sevgilisi Dilara Alemdar ile birlikte Akdeniz'de mavi yolculuğa çıktı. Ne de olsa Demirer'in sevgilisi olmak demek, biraz da tekne yaşamı ve mavi derinliklere dalmak demek.

        Ata Demirer, Dilara Alemdar ile çıktığı Akdeniz gezisini şiirle ifade ederken sevgilisinin fotoğraflarını paylaşmadı.

        'MERHABA AKDENİZ'

        Deveboynu fenerinde karayel,

        Şişirdik yelkenleri.

        Hop! Merhaba Akdeniz

        Sevgiliyi köpük köpük gezdirmeli.

        Ata Demirer, geçtiğimiz günlerde 53'üncü yaşını; sevgilisi Dilara Alemdar, annesi Ayten Kaçar ve kardeşi Cenk Demirer ile birlikte kutladı.

        Ata Demirer, demirlediği koylarda dalış yaparken bir uyarıda bulundu; "Aslan balığı, istilacı bir tür olduğu için tüm bölgede serbestçe avlanıyor. Dikenler zehirli el değdirmemek lâzım."

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        #Ata Demirer
        #Akdeniz
        #sevgili
        #sevdalı

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