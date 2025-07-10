Akılalmaz saldırı! Kendisini ıslatmayı reddeden bahçıvanı dövdü!
Bursa'da akıllara durgunluk veren bir saldırı meydana geldi. Olayda 15 yaşındaki H.A., kendisini hortumla ıslatmayı reddeden bahçıvana saldırdı. 61 yaşındaki bahçıvan Mustafa A. tedavi altına alınırken, kaçan şüpheli yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde serinlemek isteyen H.A. (15), kendisini hortumla ıslatmayı reddeden bahçıvan Mustafa A.'yı (61) darp etti.
DHA'nın haberine göre akılalmaz olay, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Site bahçesinde çiçek sulayan Mustafa A.'nın yanına alkollü olduğu öğrenilen Suriye uyruklu H.A. geldi.
H.A., bahçıvan Mustafa A.'dan kendisini hortumla su sıkarak ıslatmasını istedi. Olumsuz yanıt alan H.A., Mustafa A.'yı tekme ve yumruklarla darp etti.
Yaralanan bahçıvan, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kaçan şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.