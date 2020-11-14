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Türkiye, Rusya ile 8. randevuda

UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Rusya'yı konuk edecek milli takım, rakibine karşı bugüne kadar hiç kazanamadı. Milliler, Rusya ile daha önce oynanan 7 maçın 4'ünü kaybederken, 3 kez berabere kaldı

14.11.2020 - 12:09 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye, Rusya ile 8. randevuda

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında yarın sahasında konuk edeceği Rusya ile tarihinde 8. kez karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile daha önce oynadığı 7 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 7 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden milliler, 3 kez ise rakibiyle berabere kaldı.

Bu müsabakalarda 3 gol atan milliler, kalesinde 8 gol gördü.

SON MAÇTA BERABERE

İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında 11 Ekim 2020'de Moskova'da karşı karşıya geldi. Rusya ve Türkiye arasındaki müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibinin 28. dakikada Anton Miranchuk ile attığı gole ay-yıldızlı ekip, 62. dakikada Kenan Karaman ile yanıt verdi.

İLK MAÇ 1994'TE

Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı. İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko'nun golüyle 1-0 kazandı. 22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.

SSCB DÖNEMİNDE 15 MAÇ

Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı. Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.

MAÇLAR

Türkiye ile Rusya arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
20.04.1994BursaÖzel0-1
22.04.1998MoskovaÖzel0-1
31.08.2016AntalyaÖzel0-0
05.06.2018MoskovaÖzel1-1
07.09.2018TrabzonUEFA Uluslar Ligi1-2
14.10.2018SoçiUEFA Uluslar Ligi0-2
11.10.2020MoskovaUEFA Uluslar Ligi1-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

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