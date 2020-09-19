Türkiye Rallisi’nde ikinci gün tamamlandı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla sürdü.
Yarışları, yerli ve yabancı turistler de sabah saatlerinden itibaren bölgede demirleyen özel tekne ve yatlardan izledi.
Aynı etapları pilotlar öğleden sonra da geçerek Türkiye Rallisi'nin ikinci gününü 6 etap tamamlayarak bitirdi. Türkiye Rallisi'nde bugüne kadar 8 etap geçilmiş oldu.
Yarışlarda zorlu parkurlarda mücadele eden bazı pilotların araçlarının lastikleri patlarken, bazı araçlarda ise mekanik arıza meydana geldi.
Red Bull sporcularının ilk üç sırayı elde ettiği yarışlarda, birincilik Thierry Neuville'in oldu.
Kariyerinde 9 dünya şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Sebastien Loeb'in ikinci sırayı aldığı günde şampiyona lideri Sebastien Ogier de üçüncü oldu. Türkiye Rallisi'nin son gününde 4 etap geçilecek.
Türkiye Rallisi'nin ikinci günü ve 8 etap sonunda klasman şu şekilde oluştu:
1. Thierry Neuville: 1.36.38.6
2. Sebastien Loeb: 1.37.11.8
3. Sebastien Ogier: 1.37.11.8
4. Elfyn Evans: 1.37.39.4
5. Kalle Rovanpera: 1.37.57.4
6. Teemu Suninen: 1.38.13.6
7. Esapekka Lappi: 1.39.06.6
8. Gus Greensmith: 1.39.54.0
9. Pierre-Louis Loubet: 1.40.59.0
Rallinin üçüncü ve son gününde pilotlar Çetibeli ve Marmaris etaplarını ikişer kez geçecek.
Dünya Ralli Şampiyonası içinde koşulan Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışını Red Bull sporcusu Yağız Avcı kazandı.
Yağız Avcı, koşulan 6 etaptan 5'ini ilk sırada bitirerek ilk galibiyetine ulaştı. Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci yarışı yarın yapılacak.
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