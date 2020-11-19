Milli takım kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Bu akşam oynadığı maçta Macaristan'a 2-0 mağlup olan milli takımımız bir alt lige düştü. İşte millilerimizin yer aldığı Uluslar B Ligi Grup 3'te oynanan son maçlar sonrası oluşan puan durumu...

Uluslar Ligi B Ligi Grup 3

1. Macaristan - 11 puan

2. Rusya - 8 puan

3. Sırbistan - 6 puan

4. TÜRKİYE - 6 puan

Bu sonuçlarla birlik A Milli Futbol Takımımız bir alt lige düştü.