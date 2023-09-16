Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek olan Filenin Sultanları'nın ilk maçı 16 Eylül Cumartesi günü Porto Riko ile olacak. Konuyla ilgili merak edilen: "Türkiye Porto Riko voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Porto Riko maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında sizler için derledik.