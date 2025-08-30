Türkiye-Portekiz basketbol maçı canlı izle! Türkiye-Portekiz basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'ndaki 3. maçında Portekiz ile karşı karşıya geliyor. 12 Dev Adam, rakibini yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbolseverler ''Türkiye-Portekiz basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularına yanıt arıyor. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında Letonya'yı 93-73, ikinci maçında Çekya'yı 92-78 yenerek 2'de 2 yaptı. İşte, EuroBasket 2025 Türkiye-Portekiz basketbol maçı canlı izle linki ve karşılaşmanın tüm detayları...
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda yoluna doludizgin devam ediyor. Turnuvaya 93-73’lük Letonya galibiyetiyle başlayan A Milli Takım, grubundaki ikinci maçında ise Çekya'yı 92-78 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, gruptaki 3. maçında ise Portekiz ile karşı karşıya geliyor. 12 Dev Adam, bu mücadeleden de zaferle ayrılarak 3’te 3 yapmak istiyor. Peki, Türkiye-Portekiz basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, EuroBasket 2025 Türkiye-Portekiz basketbol maçı canlı izle şifresiz, kesintisiz...
TÜRKİYE-PORTEKİZ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Portekiz basketbol maçı, 30 Ağustos 2025 Cumartesi bugün saat 21:15’te başlayacak.
TÜRKİYE-PORTEKİZ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga’da oynanacak müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen ekranlara gelecek.
TÜRKİYE-PORTEKİZ BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla 12 Dev Adam’ın mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz
TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI
1 Eylül Pazartesi:
14.45 Estonya-Türkiye
3 Eylül Çarşamba:
21.15 Türkiye-Sırbistan
12 DEV ADAM'IN AVRUPA ŞAMPİYONASI KADROSU
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.
