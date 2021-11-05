Pastırma yazı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PUS VE SİS UYARISI: Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere sabah ve gece saatlerinde ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık