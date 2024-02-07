2024 Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK verilerine göre Türkiye ve il bazında nüfus sayısı
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları yayınlandı. Raporda nüfus sayısı, nüfus artış oranı gibi birçok bilgiye yer verildi. Raporda en dikkat çeken başlık ise yıllık nüfus artışında yaşanan düşüş oldu. 2022 yılında binde 7,1 olan nüfus artış hızı; 2023 yılında binde 1,1 oranına kadar geriledi. Peki, Türkiye'nin nüfusu kaç? İşte, tüm bilgiler...
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TÜİK, "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları"nı yayınladı. Rapor sayesinde Türkiye'nin il il nüfus durumu, kadın erkek sayısı, ortanca yaşı gibi analizler de yapıldı. Peki, Türkiye'nin nüfusu kaç? Nüfusu en az ve en fazla olan iller hangileri? İşte, TÜİK 2023 verilerine göre Türkiye nüfusuna dair detaylar...
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TÜRKİYE NÜFUSU TÜİK TARAFINDAN AÇIKLANDI
Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.
Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.
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TÜRKİYE'DE NÜFUSU EN FAZLA OLAN İLLER HANGİLERİ?
İstanbul - 15 milyon 655 bin 924 kişi
Ankara - 5 milyon 803 bin 482 kişi
İzmir - 4 milyon 479 bin 525 kişi
Bursa - 3 milyon 214 bin 571 kişi
Antalya - 2 milyon 696 bin 249
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TÜRKİYE'DE NÜFUSU EN AZ OLAN İLLER HANGİLERİ?
Bayburt - 86 bin 47 kişi
Tunceli - 89 bin 317 kişi
Ardahan - 92 bin 819 kişi
Gümüşhane - 148 bin 539 kişi
Kilis - 155 bin 179 kişi
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İSTANBUL NÜFUSU NE KADAR, KAÇ MİLYON OLDU?
İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ü İstanbul'da.
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TÜRKİYE'NİN NÜFUS ORTANCA YAŞI KAÇ OLDU?
Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir.
Türkiye'de 2022 yılında 33,5 olan ortanca yaş, 2023 yılında 34'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,8'den 33,2'ye, kadınlarda ise 34,2'den 34,7'ye yükseldiği görüldü.
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