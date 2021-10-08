A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçında yarın saat 21.45’te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda Norveç ile karşı karşıya gelecek. Milliler 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 11 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Norveç ise 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve averajla ikinci sırada yer alıyor.

TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Ekim 2021 Cuma günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve 21.45'te başlayacak müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych düdük çalacak. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak.

MİLLİ TAKIMDA 3 EKSİK BULUNUYOR

Milliler Norveç maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Ay-yıldızlılarda Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü kart cezalarından dolayı Norveç müsabakasında görev alamayacak.

HAALAND VE SÖRLOTH OYNAYAMAYACAK

Norveç’te, Milli Takım’a karşı oynayacakları mücadele öncesinde yıldız futbolcuları sakatlıklarından dolayı kadroda yer almıyor. Erling Haaland, Alexander Sörloth’un yanı sıra Premier Lig’de forma giyen Joshua King ve Kristoffer Ajer de kadrodan çıkarıldı.

STEFAN KUNTZ İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Hollanda mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Takımın başına Alman teknik adam Stefan Kuntz getirildi. Kuntz ilk sınavına Norveç karşısında çıkacak. Alman hoca antrenmanlarda oyuncularından ileriye doğru oynamaları gerektiğini aktararak geçiş hücumlarında daha dikkatli olmalarını istedi.

NORVEÇ İLE 11. RANDEVU

Milli Takım, Norveç ile bugüne kadar 10 kez rakip oldu. Milliler 8’si resmi, 2’si de özel karşılaşma olmak üzere geride kalan 10 karşılaşmada 5 galibiyet elde ederken, 3'ünü Norveç kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Türkiye'nin 14 golüne, Norveç 15 golle karşılık verdi.