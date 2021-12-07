Nörolog bulamayabiliriz! O anketten korkutan sonuç

Türkiye nörolog bulamama tehlikesiyle karşı karşıya olabilir!
Türkiye'de nöroloji branşında 2 bin hekim çalışıyor. 57. Ulusal Nöroloji Kongresi'nde paylaşılan bir anket sonucuna göre ise, nöroloji uzmanlarının yüzde 83'ü mevcut işlerini bırakmak istiyor. Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Ahmet Onur Keskin, nöroloji uzmanlarının tükenmişlik ile karşı karşıya olduklarını belirterek, bunun sonucu olarak ilerleyen zamanda sağlıkta bir deprem yaşanabileceğini, hasta muayene edecek iyi doktorlar bulunamayabileceğini söyledi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi
Yaşlanan dünya nüfusu ve vücudun pek çok sistemini vuran Covid-19'un bazı nörolojik problemlere yol açması, nöroloji branşına olan ihtiyacı artırıyor. Türkiye'de, en fazla sağlık yükü oluşturan hastalık grupları arasında yer alan nörolojik hastalıklar alanında ise sadece 2 bin hekim çalışıyor. Ancak yapılan bir ankete göre, nöroloji uzmanlarının yüzde 83'ü mevcut işlerini bırakmak istiyor.
"BİZİ MUAYENE EDECEK İYİ DOKTORLAR BULAMAYABİLİRİZ"
57. Ulusal Nöroloji Kongresi'nde konuşan Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Ahmet Onur Keskin, 500 nörologun dahil edildiği bir anket çalışması yaptıklarını belirterek, anket sonucuna göre nöroloji uzmanlarının tükenmişlik yaşadığını, sonuç olarak ilerleyen zamanda sağlıkta bir deprem yaşanabileceğini, hasta muayene edecek iyi doktorlar bulunamayabileceğini söyledi.
Nörobilime milyarlarca dolar bütçenin ayrıldığı bir çağda yaşadığımızı belirten Uzm. Dr. Keskin, "Türkiye'de nöroloji uzmanlarının hakkettikleri konumda olmadıklarını vurguladı.
"HEM HASTALAR HEM DE DOKTORLAR AÇISINDAN ÇOK BÜYÜK BİR RİSK"
Yaptıkları ankete ilişkin verileri paylaşan Uzm. Dr. Keskin, "Çok ciddi sonuçlar ortaya çıktı. Buna göre, nöroloji uzmanlarının yüzde 67'si çalışma koşullarından memnun değil. Yüzde 50'sinden fazlası tükenmişlik ve depresyon yaşıyor. Yüzde 63.4'ü ayda 3-6 defa nöbet tutuyor. Üçte ikisi ise nöbet sonrasında izin kullanmayıp 24 saat ve daha uzun süreler çalışıyor. Bu hem hastalar hem de doktorlar açısından çok büyük bir risk."
"GÜNDE 100'DEN FAZLA HASTA BAKMAK KABUL EDİLEMEZ"
Ankete dahil olan nöroloji uzmanlarının yaklaşık yüzde 20'sinin günde 100'den fazla hastayı değerlendirdiğini aktaran Uzm. Dr. Keskin, sözlerine şöyle devam etti: "Günde 100'den fazla hasta bakmak kabul edilemez. Bu sayılar arttıkça nöroloji hastalarının gerektiği gibi değerlendirilmesi mümkün olmuyor. Çok açık ki bizim hastalıklarımız kronik ve zor hastalıklar. Bu hastaların 5 dakikada muayene edilmeleri mümkün değil. Avrupa'da bu süre 20 dakikadır. Türkiye'de nöroloji uzmanlarına bu sürenin dörtte birinin reva görülmesi çok acı."
"NÖROLOGLARIN YÜZDE 83'Ü MEVCUT İŞLERİNİ BIRAKMAK İSTİYOR"
Sağlıkta şiddet konusuna da dikkat çeken Uzm. Dr. Keskin, nörologların yüzde 73'ünün son bir yılda sözel veya fiziksel şiddete maruz kaldıklarını belirtti.
Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Genel sağlık sistemindeki bu vahim tablo, nöroloji uzmanları için de çok yakıcı bir sorun olmaya devam ediyor. Tüm bunların neticesinde aslında nöroloji uzmanlarının yüzde 83'ünün mevcut işlerini bırakmak istediklerini öğrendik. Bu kişilerin yaklaşık yüzde 50'si de yurt dışına gitmek istiyor. Son zamanlarda özellikle kamuda çalışan binlerce hekim istifa etti ve bu istifaların giderek artacağını öngörebiliriz. Eğer sağlık sisteminde hekimlerle ve sağlık çalışanlarıyla ilgili bir düzenleme yapılmazsa istifalar artmaya devam edecektir. Bunun neticesinde de ilerleyen zamanda sağlıkta bir deprem yaşayabiliriz, hasta muayene edecek iyi doktorlar bulamayabiliriz. Bu nedenle acil bir harekat planı oluşturulmalı. Yetkililerden kamuda çalışmayı özendirecek tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesini rica ediyoruz."
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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