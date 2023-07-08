Türkiye'nin tarihi zenginlikleri gün yüzüne çıkıyor

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Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran keşiflerin ülkesi olan Türkiye’de bilim insanları Konya’da çalışmalara başlayarak Neolotik Dönem’in izlerini arayacak.

Seydişehir’deki Gökhöyük’te önümüzdeki günlerde başlayacak kazı çalışmaları ile Neolitik Dönem’den Demir Çağı’na kadar olan süreç araştırılacak.

Uzun vadeli olarak devam edecek kazıların öncelikli hedefi, Demir Çağı’na ait olduğu öngörülen yerleşim yerinin son sakinleri hakkındaki önemli bilgilerin elde edilmesi olacak.

(Tripolis Antik Kenti)

SOBESSOS ANTİK KENTİ'NDE ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLIYOR

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yer alan Sobesos Antik Kenti’nde de uzun süre ara verilen kazı çalışmalarına bu yıl yeniden başlanacak.

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Denizli Laodikeia ve Tripolis, Antalya Olympos, Patara, Perge ve Side, Muğla, Stratonikeia, Euromos, Knidos ve Beçin Kalesi, Mersin Silifke Kalesi ve Uzuncaburç gibi alanlarda ise restorasyon ağırlıklı çalışmalara 2023’ün ikinci yarısında da devam edilecek.

Taştepeler Projesi kapsamında Şanlıurfa’da başlatılan ve 12 farklı alanda sürdürülen Neolitik Çağ Araştırma Projesi de farklı ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla devam edecek. Türkiye’nin birçok antik kentindeki kazı çalışmalarının yanı sıra kentlerin ayağa kaldırılması amacıyla gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülecek.

750 ARKEOLOJİK KAZI VE ARAŞTIRMA YAPILACAK

Türkiye’de 2023 yılı sonu itibarıyla bilimsel heyetler ve Müze Müdürlüklerince yürütülecek tüm arkeolojik kazı ve araştırmaların sayısı 750’ye ulaşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izinleriyle 2023 yılında Türk ve yabancı bilim insanları ile Müze Müdürlükleri başkanlığındaki yaklaşık 240 bilimsel kazı çalışmasının tamamına yakını temmuz ayı itibarıyla başladı.

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Bakanlık arkeolojik kazı çalışmalarında kullanılmak üzere yaklaşık 200 milyon lira ödenek aktardı. 2023 yılı sonunda bu çalışmalara sağlanacak ödenek desteği ise 500 milyon lirayı aşacak.

250 YABANCI BİLİM İNSANI TÜRKİYE'DE ARAŞTIRMA YAPACAK

Türkiye’de, 2023 yılında 12 aylık olarak sürdürülecek arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarının sayısı 144 olacak. Yerli ve yabancı bilim insanları tarafından da 140’a yakın arkeolojik yüzey araştırması yapılacak.

Türkiye genelinde sürdürülecek çalışmalar ile 39 arkeolojik kazı ve yüzey araştırması; yabancı bilim insanlarının başkanlığında Türk bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

2023 yılı kazı ve yüzey araştırmalarına 20’nin üzerinde ülkeden 250 civarında yabancı bilim insanı bilimsel iş birliği çerçevesinde katılım sağlayacak.

TARİHİ MİRASIMIZ KAYIT ALTINA ALINIYOR

Anadolu’nun Kaya Anıtları ve Yazıtları Projesi de bu yıl başlatılacak bir diğer çalışma olacak.

Türkiye’de bulunan kaya anıtları ve yazıtları çalışma kapsamında kataloglanacak, 3D taramaları yapılarak kayıt altına alınacak.

Türkiye’deki Türk-İslam Dönemi’ne ait mezarlık, mezar taşları, kitabeler ve yazıtların kataloglaması, 3D taraması ve kayıt altına alınarak belgelenmesine yönelik başlatılan çalışmalar ise devam edecek.