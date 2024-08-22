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        Haberler Ekonomi Enerji Türkiye'nin petrol ve doğalgaz üretiminde rekor - Enerji Haberleri

        Türkiye'nin petrol ve doğalgaz üretiminde rekor

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 17 Ağustos'ta Türkiye'de toplam ham petrol üretiminin 107 bin 621 varile ulaştığını belirterek "Doğal gazda da bu ay içerisinde üretim rekoruna imza attık. 15 Ağustos'ta 7 milyon 609 bin 427 metreküp ile üretim rekoru kırdık" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 11:44 Güncelleme: 22.08.2024 - 11:44
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        Türkiye'nin petrol ve doğalgaz üretiminde rekor
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın petrol ve doğalgazda üretimi arttırmaya yönelik çalışmaları kapsamda bu ay petrol ve doğalgazda günlük üretim rekorları kırıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, 2024'ü petrolde ve doğalgazda üretimi arttırma yılı ilan ettiklerini belirterek, "Çok şükür bu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Ağustosta petrol ve doğalgaz üretimimiz tarihteki en yüksek seviyelere ulaştı. 17 Ağustos'ta ham petrol üretimimiz, 107 bin 621 varil oldu. Bu üretimin 95 bin 656 varillik kısmını, TPAO gerçekleştirdi. Aynı gün, Gabar Dağı'ndaki kuyulardan 47 bin 58 varillik bir üretim rakamına ulaştık." ifadelerini kullandı.

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        Bayraktar, doğalgazda da bu ay üretim rekoruna imza atıldığına dikkati çekerek, "15 Ağustos'ta 7 milyon 609 bin 427 metreküp ile üretim rekoru kırdık. Bu üretim de de aslan payını yine TPAO'nun. TPAO, 15 Ağustos'ta 7 milyon 335 bin 47 metreküplük doğalgaz üretimi yaptı. 15 Ağustos’ta sadece Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan gerçekleşen üretim, 6 milyon 146 bin 886 metreküp oldu." bilgisini paylaştı.

        Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde, Türkiye'nin kendi gemileri, mühendisleri ve imkanlarıyla enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerlediğini vurgulayan Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hem karalarda hem denizlerde yurt içi ve yurt dışında yeni sondajlar ve inşallah yeni keşiflerle üretimimizi daha da arttıracağız." değerlendirmesini yaptı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan serivs edilmiştir.

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