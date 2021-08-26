Haberi yok!

Türkiye'nin internet kullanımına bir de bu açıdan bakın! Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması’nın 2021 yılı sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, Türkiye’de internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundakilerde yüzde 82.6 oldu.

Hayatında hiç internet kullanmamış olanların oranı ise yüzde 17.4 olarak kayıtlara geçti. 2020 yılından 2021 yılına, internet kullananların oranında 3.6 puanlık artış yaşanırken, “Hiç internet kullanmamış” olanlar da aynı oranda azaldı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre TÜİK’in açıkladığı bu oran ve rakamlara kişi sayısı itibariyle bakıldığında ise şu tablo ortaya çıktı:

83.6 milyon olan Türkiye’nin nüfusunun 61.7 milyonu araştırma kapsamındaki 16-74 yaş grubunda yer alıyor.

Son 3 ay içinde bir kez de olsa interneti kullananların oranı yüzde 81.4 iken, bu gruptakiler 50 milyonluk bir kesimi temsil ediyor.

Türkiye’de hayatında hiç internet kullanmayanların sayısı ise 10.7 milyon olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayıda, 16 yaş altı ve 74 yaş üstündekilerin dahil olmadığını da belirtmekte fayda var.

Özel amaçla kamu kurum ya da kuruluşları ile iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için Nisan 2020 ile Mart 2021 arasını kapsayan 12 aylık dönemde interneti kullanan bireylerin oranı yüzde 58.9 oldu. TÜİK verilerine göre 16-74 yaş grubundakilerde hayataında e-devlet’e hiç girmeyenlerin oranı yüzde 41.1, sayısı ise 25.3 milyon olarak göze çarpıyor.

İŞTE O ÇARPICI TABLO

Kişi Sayısı 16-74 Yaş Grubu 61662990 Hiç İnternet Kullanmayanlar 10729360 Hiç E-Devlet'e Girmeyenler 25343489 Hiç Online Alışveriş Yapmayanlar 34346285

İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2021’de yüzde 44.3 oldu. Bu oran 2020’de yüzde 36.5 seviyesindeydi.

Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan kapanma önlemlerinin online alışveriş yapma oranında yaklaşık 8 puanlık bir artış sağladığı gözleniyor. Ancak yine de açıklanan verilere göre Türkiye’nin yüzde 55.7’si hayatında hiç internetten alışveriş yapmamış. 16-74 yaş grubundaki bu oran, Türkiye’de en azından 34.3 milyon kişinin hayatında hiç online sipariş vermediğini de gözler önüne seriyor.

ONLINE FİLM, BİLETİ İKİYE KATLADI

İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla bu yılın ilk üç ayında ürün satın alan ya da sipariş veren bireyler tarafından web sitesi veya uygulamaları kullanarak en çok satın alınan veya abone olunan dijital içerik yüzde 30.6 ile film veya dizi izleme hizmeti veya indirme olurken, en çok satın alınan çevrim içi hizmet yüzde 14.4 ile ulaşım hizmeti olarak kayıtlara geçti.