Haberi yok!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması’nın 2021 yılı sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, Türkiye’de internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundakilerde yüzde 82.6 oldu.
Hayatında hiç internet kullanmamış olanların oranı ise yüzde 17.4 olarak kayıtlara geçti. 2020 yılından 2021 yılına, internet kullananların oranında 3.6 puanlık artış yaşanırken, “Hiç internet kullanmamış” olanlar da aynı oranda azaldı.
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre TÜİK’in açıkladığı bu oran ve rakamlara kişi sayısı itibariyle bakıldığında ise şu tablo ortaya çıktı:
83.6 milyon olan Türkiye’nin nüfusunun 61.7 milyonu araştırma kapsamındaki 16-74 yaş grubunda yer alıyor.
Son 3 ay içinde bir kez de olsa interneti kullananların oranı yüzde 81.4 iken, bu gruptakiler 50 milyonluk bir kesimi temsil ediyor.
Türkiye’de hayatında hiç internet kullanmayanların sayısı ise 10.7 milyon olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayıda, 16 yaş altı ve 74 yaş üstündekilerin dahil olmadığını da belirtmekte fayda var.
Özel amaçla kamu kurum ya da kuruluşları ile iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için Nisan 2020 ile Mart 2021 arasını kapsayan 12 aylık dönemde interneti kullanan bireylerin oranı yüzde 58.9 oldu. TÜİK verilerine göre 16-74 yaş grubundakilerde hayataında e-devlet’e hiç girmeyenlerin oranı yüzde 41.1, sayısı ise 25.3 milyon olarak göze çarpıyor.
İŞTE O ÇARPICI TABLO
İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2021’de yüzde 44.3 oldu. Bu oran 2020’de yüzde 36.5 seviyesindeydi.
Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan kapanma önlemlerinin online alışveriş yapma oranında yaklaşık 8 puanlık bir artış sağladığı gözleniyor. Ancak yine de açıklanan verilere göre Türkiye’nin yüzde 55.7’si hayatında hiç internetten alışveriş yapmamış. 16-74 yaş grubundaki bu oran, Türkiye’de en azından 34.3 milyon kişinin hayatında hiç online sipariş vermediğini de gözler önüne seriyor.
ONLINE FİLM, BİLETİ İKİYE KATLADI
İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla bu yılın ilk üç ayında ürün satın alan ya da sipariş veren bireyler tarafından web sitesi veya uygulamaları kullanarak en çok satın alınan veya abone olunan dijital içerik yüzde 30.6 ile film veya dizi izleme hizmeti veya indirme olurken, en çok satın alınan çevrim içi hizmet yüzde 14.4 ile ulaşım hizmeti olarak kayıtlara geçti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!