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        Haberler Sağlık Türkiye'nin ilk nörobilim araştırma merkezi Ankara'da faaliyetlerine başladı

        Türkiye'nin ilk nörobilim araştırma merkezi Ankara'da faaliyetlerine başladı

        Türkiye'nin ilk çok disiplinli nörobilim merkezi NÖROM, Alzheimer, otizm, migren gibi hastalıklarla mücadelede yeni yöntemlerin yanı sıra beyin sağlığını koruma ve geliştirme konusunda da önemli katkı sağlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 14:44 Güncelleme: 08.03.2024 - 14:44
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        Türkiye'nin ilk nörobilim araştırma merkezi faaliyetlerine başladı
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        Gazi, Ankara ve Orta Doğu Teknik üniversitelerinin güç birliğiyle kurulan Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin (NÖROM) faaliyetlerine başlaması dolayısıyla Ankara'da basın toplantısı düzenlendi.

        Sağlık çözümleri ve hizmetleri sunan bir markanın MR sistemini kullanan NÖROM, Türkiye'yi beyin araştırmalarının ön saflarına taşımayı hedefliyor. Ayrıntılı beyin görüntüleri elde edebilen ve Türkiye'de bir ilk olan sistem, beyin aktivitesini ölçmede, beyin bölgeleri arasındaki etkileşimleri anlamada, beyin hastalıklarının teşhisinde, tedavisinde ve araştırılmasında önemli rol oynuyor.

        Marka ile NÖROM, yakın zamanda da Türkiye'nin tıbbi görüntüleme teknolojisinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla temel araştırma sözleşmesi imzalamaya hazırlanıyor.

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        "HERKES BU MERKEZİ KULLANABİLECEK"

        NÖROM Müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, toplantıda yaptığı konuşmada, merkezle dünyanın farklı yerlerinden araştırmacı çekecek bir cazibeye sahip olacaklarını söyledi.

        Çok yeni bir merkez olmalarına rağmen şu anda dünyanın farklı bölgelerindeki en iyilerin tercih edebileceği bir altyapıya sahip olduklarının altını çizen Belen, "Çalışmalarımızla, nörobilim ve nöroteknoloji alanında çalışan yerli ve yabancı merkezler ve laboratuvarların araştırma projelerinde etkin rol almayı hedefliyoruz. Nöropsikiyatrik bozukluklar ve beyin hastalıklarına özgü moleküler, biyokimyasal, görüntüleme ve elektrofizyolojik parmak izlerini keşfetmeyi, yeni tedavi hedefleri tanımlamayı öncelikliyoruz. NÖROM'un yakın gelecekte, insana fayda ve sürdürülebilirlik misyonu, güçlü alt yapısı, zengin araştırma alanları ve nitelikli araştırmacı profiliyle başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere, dünyanın değişik köşelerinde çalışan araştırmacılar için bir cazibe merkezine dönüşeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

        NÖROM Nörogörüntüleme Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Metehan Çiçek de Türkiye'nin üç önemli üniversitesinin farklı alanlarda çok güçlü ekipleri olduğunu dile getirdi. Çok büyük bir güç birliği oluşturduklarını vurgulayan Çiçek, "NÖROM ulusal bir merkez, projesi olan tüm araştırmacılara ve bilim insanlarına açık. Projesiyle gelen herkes bu merkezi kullanabilecek" bilgisini paylaştı.

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