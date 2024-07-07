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        Türkiye'nin ilk milli parkında "Bal Ormanı"

        Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı'nda Orman Genel Müdürlüğü tarafından arıcıların daha kaliteli bal üretimine destek olmak amacıyla "Bal Ormanı" oluşturuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 13:50 Güncelleme: 07.07.2024 - 13:50
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          Yozgat'ta daha kaliteli bal üretiminin artırılması ve bölgedeki zengin bitki örtüsünden faydalanarak arıcılık faaliyetlerinin çoğaltılması amacıyla Çamlık Milli Parkı eteklerine, bal ormanı kuruldu.

        • 2

          Yozgat Valiliğinin talebi ile Orman Genel Müdürlüğünce oluşturulan “Çamlık Bal Ormanı’nda” kovan koyma parselleri, arı içme suyu havuzu ve dikim çukurları açılarak arıcılar bal ormanına yerleştirildi.

        • 3

          400 kapasiteli bal ormanında bakım çalışmalarına başlayan üreticiler ilerleyen günlerde kovan sayılarını artırıp daha fazla gelir sağlamayı düşünüyor.

        • 4

          Bölgedeki zengin bitki örtüsünden faydalanılmasının amaçlandığı bal ormanı, yörede arıcılık faaliyetinin artmasına da büyük katkı sağlayacak.

        • 5

          Çamlık Milli Parkı eteklerinde kendilerine tesis edilen bal ormanına kovanlarını yerleştiren Yozgat Arıcılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Mithat Çakıroğlu, zengin bitki florasına sahip bal ormanından daha kaliteli bal elde edeceklerini söyledi.

        • 6

          Üretici Çakıroğlu, tesisin Yozgat Valiliğinin talebi doğrultusunda, Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kurulduğunu belirterek, "Sayın Valimizin gayretleriyle Orman İl Müdürlüğümüz bu tesisi Yozgat arıcılarına kazandırdılar. Burada yaklaşık 400 arı kovanı kapasitesi var. Şu an da bu alanda 250’ye yakın arı kovanı konuşlandı. İl Müdürlüğü tarafından buraya 16 bin tane de ballı bitki dikilecek. Seneye de inşallah 400 arı kovanıyla birlikte burası güzel bir tesis olacak." dedi.

        • 7

          Bal kalitesini artırarak, doğala yakın bal üretmeyi amaçladıklarını dile getiren Çakıroğlu, "Burada konuk ağırlama yerleri, kamelyalar, gelen misafirlerimize ikramda bulunacağımız yerler yapılacak. Arıların su içmesi için bir havuz tesis ettiler. Ağaç yardımıyla arılarımız oradan sularını, arılığa yakın bir şekilde temin ediyorlar. Bal kalitesini artırmak, doğala yakın buradan bal almayı umuyoruz. Ballı bitkilerimiz de yetiştiği zaman burada tamamen doğal bal üretimi yapacağız. Kapasite olarak 400 arı kovanlık. Fakat şu an da bulunduğumuz alanda 250’ye yakın kovan arımız var" diye konuştu.

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