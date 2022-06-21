Prof. Dr. Kalayoğlu'nun adı organ nakli merkezine verildi

Münci Kalayoğlu, adı verilen organ nakli merkezinin açılışında kurdeleyi kesti. Açılışta duygu dolu anlar yaşandı. Eşi Belkıs Kalayoğlu, oğulları Sinan ve Murat Kalayoğlu’nun yanı sıra hekim dostları ve öğrencileri onu bir an olsun yalnız bırakmadı. 82 yaşındaki Kalayoğlu, “O kadar çok iyi doktor var ki bizim yaptığımız tek şey onların peşinden koşmaktı. Neticede bugüne geldik. Bana yaşatılan bu gururdan dolayı çok mutluyum” diye konuştu. Hayatı boyunca işi severek yaptığına dikkat çeken Kalayoğlu, “Ben cerrahiyi çok seviyorum. Bana inanılmayacak bir ferahlık veriyor. Hasta olarak gelen birinin yürüyerek hastaneden çıkması inanılmaz bir his. Aynaya baktığımda iyi bir şeyler yaptığımı düşünüyorum” dedi. Eşi Belkıs Kalayoğlu, “Cerrahi, o kadar candan o kadar sevdiği bir meslekti ki. Telefonundaki resimlere baksanız iki üç aile fotoğrafı görürsünüz, kalanı hep karaciğer resimleri. Hastalarını ciğerlerine bakarak tanıyordu. Meslek aşkını başka türlü anlatamazdım” diye konuştu.
“EFSANE BİR İSMİ KONUŞUYORUZ”
Başarısıyla övünmekten kaçınan Münci Kalayoğlu’nu dostları anlattı. Prof. Dr. Bingür Sönmez, “Bugün burada efsane bir ismi konuşuyoruz. Dünyanın en mütevazı insanı. Bir gün yoğun bakım girişinde bir hasta yakını yoğun bakım göleğini giymeye çalışıyordu. Münci Hoca yanından geçerken hasta yakınının gömleğini arkadan bağladı ve gitti. Hasta yakını şaşırdı. Ben de oradaydım. Hasta yakınına ‘O kimdi biliyor musunuz, dünyanın en iyi cerrahı’ dedim.
Bir diğer meslektaşı Prof. Dr. Aydın Türkmen, “Dünya çapında bir karaciğer cerrahı. Kendini dünyaya kanıtlamış bir isim. Görüşleri, ileriye yönelik projeksiyonları açısından gerçekten hayranlık uyandırıcıydı” diyerek Kalayoğlu hakkındaki düşüncelerini paylaştı.
KALAYOĞLU’NU OĞULLARI ANLATTI
Oğulları Sinan ve Murat Kalayoğlu da babalarının yanından ayrılmadı. Babalarıyla nasıl gurur duyduklarını anlattılar. Sinan Kalayoğlu “Çok başarılı bir doktor o kesin ama belki daha önemlisi çok iyi bir insan. İyi bir baba. Tahminim doktorluğunda da bunu gösteriyor” dedi. Murat Kalayoğlu ise “ Bize çaba gösterdiğini, yorulduğunu çok göstermedi. Çünkü çok severek yaptığı bir işti. Sabahın ikisinde gelirdi ama gözleri gülerdi” şeklinde konuştu.
MÜNCİ KALAYOĞLU KİMDİR?
Cumhuriyet Savcısı babanın ve ilkokul öğretmeni annenin oğlu. Ankara’da doğdu ve babasını mesleğinden dolayı pek çok şehirde yaşadı. Ankara Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra mühendis olmak için İstanbul Teknik Üniversitesi’nin sınavına girdi. Bu sınavda başarısız oldu. İşte bu başarısızlık, hayatının en önemli başarıları için dönüm noktası oldu. 1963 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde İhsan Doğramacı’nın asistanı olarak genel cerrahi eğitimi aldı. Ardından New York Mount Sinai Tıp Fakültesi’nde 1967-1968 yılları arasında cerrahi stajı yaptı. Daha sonra Pittsburg Çocuk Hastanesi’nde çocuk cerrahı alanında uzmanlık yaptı.
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