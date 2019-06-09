POGBA: "EN SON NE ZAMAN BU KADAR KÖTÜ OYNADIK HATIRLAMIYORUM"

"Üst seviyede bir maç olacağına hazırlıklıydık. Bunu biliyorduk ama bu biz oyunumuz değildi. En basit şeyleri dahi yapamadık. Hiç tehlike yaratamadık."