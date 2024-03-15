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        Haberler Ekonomi Enerji Doğalgaz Türkiye'nin Enerji Tedarikçisi Olma Yolunda Attığı Adımlar ve Stratejiler - Türkiye gaz üretiminde 13 milyar metreküpe ulaşacak - Enerji Haberleri

        Türkiye gaz üretiminde 13 milyar metreküpe ulaşacak

        Türkiye'nin 2050'de doğal gaz üretiminde 13 milyar metreküpe ulaşacağı öngörülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 11:09 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:09
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        2050'de 13 milyar metreküpe ulaşacak
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        Türkiye'nin, 2050 itibarıyla yıllık 13 milyar metreküp doğal gaz üretim miktarına ulaşarak Batı pazarları ile Orta Doğu ve Rusya'daki başlıca enerji tedarikçileri arasında konumlanacağı öngörülüyor.

        Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumunun hazırladığı son rapordan derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz üretiminin yıldan yıla artırması bekleniyor.

        İLK FAZDA EN YÜKSEK 3,5 MİLYAR METREKÜP

        Karadeniz'de bulunan Sakarya gaz sahasında üretimin bu yıl 1,6 milyar metreküpe ulaşacağı tahmin edilirken, sahanın ilk fazında en yüksek üretimin 3,5 milyar metreküp olacağı öngörüldü.

        Sakarya gaz sahasının ikinci fazındaki geliştirmenin de tamamlanmasıyla üretimin yıllık toplam 11 milyar metreküpe ulaşacağı hesaplandı.

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        Raporda, Sakarya gaz sahasındaki gelişmelerin önemine işaret edilerek, "Türkiye'nin 2050 itibarıyla 13 milyar metreküp doğal gaz üretimine ulaşması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

        Sakarya sahasının genişletilmesi ve Güney Akçakoca Alt Havzası'ndaki olası keşiflerle üretim miktarının artabileceğine dikkat çekildi.

        TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL MERKEZ OLMA ADIMLARI

        Türkiye'nin yaptığı çalışmalarla Batı pazarları ile Orta Doğu ve Rusya'daki başlıca enerji tedarikçileri arasında stratejik ve kilit ülke olmak için adımlar attığı belirtilen raporda, "Türkiye, Avrupa'nın geri kalanına olan boru hattı bağlantısı ve üç yeniden gazlaştırma terminalindeki yükleme tesisleri sayesinde bölgesel bir merkez rolüne doğru ilerlemeye başlamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Raporda, Rusya ve Türkiye'nin 2022'den bu yana Türkiye'de uluslararası bir gaz merkezi kurmayı ve Rus gazının bu girişime önemli ölçüde dahil olmasını planladığına işaret edildi.

        Türkiye'nin 2022'de 54 milyar metreküp doğal gaz ithal ettiği belirtilen raporda, bu miktarın yüzde 72'sinin boru hatları aracılığıyla alındığı kaydedildi.

        Türkiye'nin doğal gazda kaynak çeşitliliğine vurgu yapılan raporda, Rusya, İran ve Azerbaycan'dan boru hatlarıyla doğal gaz alındığı, ayrıca toplam yıllık 27 milyon ton kapasiteye sahip 5 sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalinin bulunduğu belirtildi.

        Net doğal gaz ithalatının 2050 itibarıyla yıllık 55 milyar metreküpe ulaşacağı tahminine yer verilen raporda, şunlar kaydedildi:"Türkiye'nin LNG ithalatının 2050'de yıllık 8 milyon tona gerileyerek marjinal düşüş yaşayacağı tahmin edilmektedir. Bu beklenti, Rusya, Azerbaycan ve İran gibi çeşitli ülkelerden boru hattı gazının verimli bir şekilde tedarik edilmesi ve Türkiye pazarının kaynaklarının çeşitlendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Türkiye, 2022'de doğal gaz yatırımlarında büyük bir gelişme yaşadı. Özellikle Karadeniz'deki Sakarya projesinin ilk aşamasının etkisiyle 2022'de upstream gaz yatırımı 1,6 milyar dolar artarak 2,3 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Uzun vadede Türkiye'nin 8,7 milyar dolar tutarında upstream sermaye yatırımıyla 13 milyar metreküp gaz üretimine ulaşması beklenmektedir."

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