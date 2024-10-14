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        Haberler Gündem Güncel Türkiye'nin en önemli kuş cennetleri arasında yer alıyordu: Tamamen kurudu | Son dakika haberleri

        Türkiye'nin en önemli kuş cennetleri arasında yer alıyordu: Tamamen kurudu

        Türkiye'nin sayılı 'kuş cennetleri' arasında yer alan Çorum'daki Gölünyazı, tamamen kurudu. Havadan görüntülenen kuş cennetinden geriye sadece kuru bir alanın kaldığı görüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 14:34 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:02
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        • 1

          Türkiye'nin geçtiğimiz yıl en az yağış alan ili Çorum'da bu yıl da yağışların mevsim normallerinin altında olması sebebiyle, barajlarda su seviyesi düşmeye devam ederken, kuraklığın etkileri de ürkütücü boyutlara ulaştı.

        • 2

          Kırkdilim mevkisinde çok zengin yaban hayatı barındırmasının yanı sıra, yörenin su rejimini düzenleyen, iklimi yumuşatan, tortu ve zehirli maddeleri tutarak suyun kalitesini artıran özellikleri ile bilinen 'kuş cenneti' Gölünyazı, kuraklık sebebiyle susuz kaldı.

        • 3

          Türkiye'nin önemli kuş cennetleri aransında yer alan Gölünyazı, dron ile havadan görüntülendi.

        • 4

          Gölün yazının kuş cenneti ile meşhur ve kışın kuşların barındığı bir yer olduğunu dile getiren İbrahim Gündugan, "Lakin kuraklık nedeniyle Gölünyazı tamamen kurudu. Bataklık haline döndü. İnsanlar önceden buraya gelir seyir yapardı. Maalesef göl kuruyunca ne kuşlar ne de balıklar kaldı. Umarım kuraklık biter. Yağışlar olur ve gölümüz tekrar eski günlerine döner. 2 yıldır kurak geçtiği için içme sularımda da sıkıntılar oldu" dedi.

        • 5

          Ülke gelenindeki kuralığın Gölünyazı'da da etkili olduğunu anlatan Gülçin Gevenkiriş, "Burası kuşların olduğu bir alan. Kuraklık burada da kendini gösterdi. Burada suların çekildiğini görüyoruz. İnşallah bu şekilde böyle devam etmez" ifadelerini kullandı.

        • 6
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