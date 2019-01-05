Geçen yıla ait otomobil pazarı verilerinin açıklanması ile, 2018'in en çok satılan otomobilleri de belli oldu. Böylece, yıl boyunca yerli üretim olan c-segment sedanların aralarındaki liderlik mücadelesi de sonuçlanmış oldu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODEL EGEA OLDU

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2018'in en çok satılan modeli 34 bin 87 adet ile Egea Sedan oldu. Yılın ikinci satış şampiyonu 29 bin 381 adet ile Renault Megane Sedan olurken, Honda Civic Sedan 23 bin 799 adet ile üçüncü, Toyota Corolla 23 bin 576 adet ile dördüncü, Renault Clio ise 22 bin 638 adet ile beşinci en çok satılan model oldu.

2018'de en çok satılan model olan Fiat Egea’nın, bu yıl 3'üncü kez satış şampiyonu olduğunu kaydeden Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "Tofaş’ta geliştirilip üretilen Fiat Egea Sedan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın yaklaşık 50 ülkesine ihraç ediliyor. Pazara sunulduğu 2015 Kasım ayından bu yana iç pazarda toplamda 116 bin 559 adetlik satış rakamına ulaşan Fiat Egea Sedan'ın, 2019 yılında da başarısını sürdüreceğine inanıyoruz” diye konuştu.

(Altan Aytaç)

MARKALAR ARASINDA BİRİNCİ RENAULT

Marka sıralamasında ise, hem toplam pazarda hem de otomobil satışlarında Renault ipi göğüsledi. Bu dönemde toplamda 85 bin 839 adet araç satışı gerçekleştiren Renault'un, otomobil satışları ise 76 bin 931 olarak ölçüldü. Renault'u takip eden Fiat ise toplam pazarda 70 bin 58 adet ile ikinci olurken, 66 bin 834 adet araç satışı gerçekleştiren Volkswagen üçüncü, 65 bin 428 adet satan Ford dördüncü ve 33 bin 978 adet ile Toyota ise 2018'in en çok araç satan beşinci markası oldu.

Otomobil satışlarına bakıldığında da, lider Renault'un arkasından 49 bin 749 adet otomobil satan Volkswagen'in geldiği görülüyor. Fiat bu dönemde 41 bin 668 adet otomobil satışına imza atarak üçüncü olurken, 32 bin otomobil satan Hyundai dördüncü ve 30 bin 819 otomobil satan Toyota beşinci oldu.

SUV MODELLER HATCHBACK'LERİ SOLLADI

Son birkaç yıldır tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük çıkış yapan SUV modellerin satışları, Aralık ayında hatchback'leri geçti. 2018'in son ayında 14 bin 562 adet SUV satılırken, hatchback otomobillerin satışları ise 11 bin adet seviyesinde kaldı. Yılın tamamında ise 106 bin 672 adet SUV satışına karşın, 114 bin 388 adet hatchback otomobil satışı gerçekleşti. Bir diğer önemli nokta ise, 2010 yılında toplam satışlar içindeki payı yüzde 10'un altında olan SUV'ların aradan geçen 8 yılda payını yüzde 22'ye çıkartmış olması.

Bu dönemde satılan SUV modeller içinde en çok satılan model ise 15 bin adet ile Nissan Qashqai oldu. Gelişmeleri değerlendiren Nissan Türkiye Genel Müdürü, "Türkiye'de yüzde 50 oranında sedan kasa tipine talep varken, yüzde 22’lik bir SUV tercihi de pazarımızın önemli bir gerçeği. Günümüzdeki müşteri talebinde hatchback’ten SUV kasa tipine doğru ciddi bir geçiş söz konusu" dedi.

Sinan Özkök 2019 yılına dair öngörüleri ise bir video ile paylaştı.

'GLADYATÖRLER' BELLİ OLDU

2018 yılı sonuçlarının açıklandığı 2018 ODD Gladyatörleri töreninde, ODD Satış ve İletişim Ödülleri de sahiplerini buldu. Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen etkinlikte verilen satış ödülleri şöyle;

En hızlı büyüyen hafif ticari araç markası: Mitsubishi

En hızlı büyüyen otomobil markası: DS

En çok satılan hafif ticari araç modeli: Ford Transit

En çok satılan otomobil modeli: Fiat Egea

En çok satılan hafif ticari araç markası: Ford

En çok satılan otomobil markası: Renault

En çok satılan otomobil ve hafif ticari araç markası: Renault.

ODD İletişim Ödülleri'nin alan markalar da belli oldu. Buna göre;

Yılın dergi uygulaması: Lexus

Yılın dijital ve sosyal medya uygulaması: Skoda

Yılın gazete uygulaması: Renault

Yılın radyo uygulaması: Toyota

Yılın outdoor uygulaması: Seat

Yılın PR/etkinlik uygulaması: Nissan

Yılın TV uygulaması: Fiat

Yılın entegre iletişim kampanyası: Mercedes-Benz

Yılın sosyal sorumluluk projesi: Ford'un oldu.

'Yılın Jüri Özel Ödülü' Mercedes-Benz'e verilirken, 'Yılın Basın Lansmanı Ödülü'nü ise Dacia Duster aldı.