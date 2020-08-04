Ceyhan Güzel ise arkadaşlarının daveti üzerine Bitlis'e geldiğini belirterek, "Nemrut'un adını çok duymuştum ama gelmek nasip olmamıştı. Burada arkadaşlarım var. Davetleri üzerine gelip gördüm. İyi ki gelip buraları gördüm. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.