AA

Türkiye'nin elektrik tüketimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,17 artarak 26 milyar 173 milyon 615 bin kilovatsaat oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 898 milyon 365 bin kilovatsaatle 8 Ocak'ta, en düşük tüketim ise 684 milyon 710 bin kilovatsaatle 1 Ocak'ta gerçekleşti.

Ocakta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,17 artarak 26 milyar 173 milyon 615 bin kilovatsaate yükselirken, elektrik üretimi de yüzde 3,12 artışla 26 milyar 274 milyon 241 bin kilovatsaate ulaştı.

Elektrik üretiminin yüzde 27,99'u doğal gaz santrallerinden, yüzde 23,84'ü ithal kömür santrallerinden, yüzde 20,81'i ise hidroelektrik santrallerinden karşılandı.

Üretimde yerli kömür santrallerinin payı yüzde 13,54'ü bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 9,04 oldu. Kalan yüzde 4,78'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

ELEKTRİK İTHALATI YÜZDE 11 AZALDI

Türkiye'nin elektrik ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,05 azalarak 126 milyon 834 bin kilovatsaate düştü. Geçen yıl ocakta 142 milyon 597 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Ocakta elektrik ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,72 azalarak 227 milyon 460 bin kilovatsaat oldu. Ocak 2019'da 251 milyon 950 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Öte yandan, Aralık 2019 sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 91 bin 267 megavata ulaştı.