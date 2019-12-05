Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 3 Aralık Salı günü Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in evinin önünde bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından Türkiye ayağa kalktı. Sosyal medyadan Ceren Özdemir için birçok paylaşım yapılırken diğer yandan internet kullanıcıları "İdam neden gelmiyor" sorusunu sordu.

Google trends raporlarına göre; Türkiye'de son günlerde yaşanan gelişmeler doğrultusunda "idam" terimi aramasında artış görüldü. Son 24 saat içinde idam teriminin arama trafiği yoğunluğu şu şekilde:

(Grafikte son 24 saatte idam aramasının 4 Aralık saat 12.20'den sonra başladığı, saat 19.30'dan sonra giderek artış olduğu görülüyor.)

İDAM İLE İLGİLİ EN ÇOK ARANAN KELİMELER (SON 24 SAAT)

Google Trends raporlarına yansıyan grafiklerde vatandaşlar "idam cezası" ile ilgili en çok "İdam neden gelmiyor" sorusunu araştırdı. İşte popüler ilk 5 arama...

idam neden gelmiyor + %500 idam istiyoruz + %450 idam neden gelmemeli + %250 idam cezası neden kaldırıldı + %100 idam ne zaman kaldırıldı + %90

ERDOĞAN "ONAYLARIM" DEMİŞTİ

İdam tartışmaları yakın dönemde toplumda infial uyandıran cinayetlerin ardından da gündeme gelmişti. 18 Ağustos 2019'da Emine Bulut'un eski kocası Fedai Varan tarafından vahşice katledilmesini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adalet Bakanlığımız bu konuda gerekli çalışmaları yaptı, parti içi çalışmalarımız da devam ediyor. Çok kesin ve net bir şey söyledim. Eğer parlamentomuz bu konuyla ilgili eğer kalkar da idam konusunda kararını verirse bunun geleceği yer Cumhurbaşkanlığı, ben bunu onaylarım, hiç düşünmem. Bu konuda da vicdanım rahattır. Yavrusunun gözleri önünde öldürülen bir anneyi ağırlaştırılmış müebbetle onun hakkı ödenmez” ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ DESTEK VERMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli de daha öncek açıklamalarında idam ile ilgili teklifin Meclis'e gelmesi durumunda MHP'nin 'Evet' diyeceğini açıklamıştı.

KILIÇDAROĞLU MESAFELİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ise idam tartışmalarına mesafeli yaklaşarak "Tamamen kandırmaca. Halkın duygularını sömürme. 'İdam gelsin, idam gelsin.' Getir bakalım. Getiremez. O zaman niye halkın duygularıyla oynuyorsun. Oy için bu yapılır mı?" ifadelerini kullanmıştı.

İDAM CEZASI HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Yakın dönemde idam cezasını kaldıran ülkeler Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan Burkina Faso (2018),Gine (2017),Benin (2016) ve Madagaskar (2015) oldu. Dünyada toplamda 53 ülke idam cezası uygulanıyor.

Libya

Tayland

Guyana

Uganda

Bengladeş

Irak

Endonezya

Botsvana

Birleşik Arap Emirlikleri

Bahamas

Küba

Belarus

Yemen

Suudi Arabistan

Vietnam

Suriye

Mısır

Güney Sudan

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Etiyopya

Çin

Sudan

Komorlar

Somali

Barbados

Malezya

Çad

Pakistan

Umman

Singapur

St Kitts ve Nevis

St Lucia

Bahreyn

Kuzey Kore

Ekvatoryal Gine

St Vincent and the Grenadines

Filistin

Trinidad ve Tobago



Lesoto

Antigua and Barbuda

Belize

Dominika

Jamaika

Ürdün

Afganistan

Hindistan

Nijerya

Amerika Birleşik Devletleri

Iran

Japonya

Tayvan

Kuveyt

Zimbabve

TÜRKİYE'DE İDAM CEZASI NE ZAMAN UYGULANMIŞTI?

Türkiye'de ölüm cezası, 1984'ten beri fiilen ve 2004'ten beri hukuken uygulanmıyor. Ölüm cezası önce 2001'de savaş tehdidi ve terör suçları halleri dışındaki suçlar için kaldırılmış, 3 Ağustos 2002'de "Savaş ve çok yakın savaş tehdidi hâllerinde işlenmiş suçlar hariç" şartı ile kaldırılmıştı. 7.5.2004 tarihli 5170 sayılı kanun ile anayasadan ölüm cezaları ile ilgili maddeler, 14.7.2004 tarihli 5218 sayılı kanunla da Türk Ceza Kanunu'ndan ölüm cezaları ile ilgili maddeler çıkarılmıştı. Böylece ölüm cezası Türk Hukuku'ndan tamamen kaldırılmış oldu.