Küresel Erişkin Tütün Araştırması 2016'nın sonuçları açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü, ABD Hastalık Kontrol Merkezi ile Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle tütün kullanım sıklığını ölçmek için yapılan bu araştırmaya göre; 2012'den bugüne tütün kontrolünde gerilediğimiz görülüyor. Tütünle mücadelede Dünya Sağlık Örgütü'nün örnek gösterdiği bir ülke olan Türkiye'nin neden gerilere gittiğini Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı'ya sorduk.

19.2 milyon kişinin sigara içicisi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Dağlı, "Türk sigara içicisi bir yılda yabancı sigara firmalarına 60 milyar TL para veriyor. Bu paranın karşılığında ne elbise ne eğitim ne de gıda satın alıyoruz, o ürün kül oluyor, bitiyor ve sağlık zararları ortaya çıkıyor" açıklamasında bulundu.

10 MİLYON KİŞİ KAPALI ALANDA SİGARA DUMANINA MARUZ KALIYOR

Prof. Dr. Dağlı, "Çok iyi kanunlarımız olmasına rağmen onların iyi uygulanmaması, küresel erişkin araştırmasının içinde de bu nedenlere değiniliyor. Kapalı alan sigara yasaklarının iyi uygulanmadığına işaret eden bir çalışma sonucu da var. Orada sigara içmeyen insanların kapalı alanda, 1.6 milyon kişinin işyerinde, 2.8 milyon kişinin restoranlarda 7.2 milyon kişinin ise çayhaneler, kahvehaneler ve kafe dediğimiz mekanlarda sigara dumanına maruz kaldığını gösteriyor. Dolayısıyla toplamda 10 milyon kişi buna maruz kalıyor, zaten nüfusumuz 80 milyon kişi. Dolayısıyla kapalı alan yasaklarının iyi uygulanmadığına dair çok önemli işaretler var. Bizim yaptığımız çalışmalar da bunu göstermişti" diye konuştu.

2008'İN DE GERİSİNDEYİZ

Kaçak sigarayla ilgili de sorun olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Elif Dağlı, bu çalışmanın sonucunda, sigara içenlerin yüzde 8'inden fazlasının bandrolsüz sigara kullandığını itiraf ettiklerini kaydetti. Öte yandan tütün reklamı yapılmasının yasak olduğunu ancak katılımcıların yüzde 16'sının reklam gördüklerini ifade ettiğini belirten Prof. Dr. Dağlı sözlerini şöyle sürdürdü: "Dolayısıyla sigarayı engelleyebilmek için daha öncek çok başarılı olmuş olan kanun uygulamalarından 2012'den sonra vazgeçilmiş olduğu için, 2008-2012 arasındaki büyük başarı tersine döndü ve 2008'in de gerisine düşmüş vaziyetteyiz. Tekrardan savaşa başlayabilmek için daha geri bir noktadayız."

HASTALIKLAR ARTACAK

Prof. Dr. Elif Dağlı, başta solunum ve kalp hastalıkları olmak üzere damar hastalıkları, damarların beslediği bütün organların hastalıkları, beyin felçleri, gangrenler, KOAH, akciğer kanserleri ve bütün kanser türleri, çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları, astımlar, hamilelerde erken düşükler ve damak yarıklı çocuk doğurma ihtimali gibi hastalıklar da artış olacağına dikkat çekti. Bu tür önlenebilir hastalıkların ortaya çıkıyor olmasının çok acı verici olduğunu söyleyen Prof. Dr. Dağlı, "Çünkü akciğer kanserlerinin yüzde 90'ı tütün kullanımına bağlı. Tütün kullanımını yok ederseniz akciğer kanserinin sadece yüzde 10'unu göreceksiniz. Bu yapılabilirken aksine salgını geriye çevirmek hepimizi çok daha tehlikeli bir noktaya götürecek. Bunun büyük bedelleri olacak, insanların çekeceği acılar, tedavi masrafları, devletin yapacağı tedavi masrafları çok çok artacak" dedi.

PROF. DAĞLI: TÜRKİYE'DE SİGARA ZAMLARININ DOĞRU BİR PROGRAMI YOK

İnsanların sigarayı bırakması için sigaranın çok pahalı olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Elif Dağlı, "Türkiye'de sigara zamlarının doğru bir programı yok. Oranlar çok oynuyor, halbuki yurtdışında milli gelir artışının üzerinde ve enflasyonun üzerinde artırmak ve düzenli olarak aynı tarihlerde artırmak gerekiyor. Türkiye, biraz sigara firmalarının önerilerine tabi olarak bu kararları alıyor. Onun için etkin sonuç elde edilemiyor. Diğer taraftan sigaranın hala bir vergi gelir kaynağı olduğu düşünülüyor. Halbuki sigaradan aldığımız vergilerin üç katını sağlık harcaması olarak yapıyoruz" diye konuştu.

"SEFERBERLİK İSTİYORUZ"

19.2 milyon kişinin sigara içicisi olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Dağlı, "Bir ayda sigaraya 269 lira ödüyorlar. Bunun toplamında, Türk sigara içicisi bir yılda yabancı sigara firmalarına 60 milyar TL para veriyor. Bu paranın karşılığında ne elbise ne eğitim ne de gıda satın alıyoruz, o ürün kül oluyor bitiyor ve sağlık zararları ortaya çıkıyor. Türk ahalisi, sigara firmalarını zengin etmekten başka hiçbir işe yaramayan korkunç bir bağımlılığa dûçâr olmuş vaziyette. Devletin vatandaşını kurtarmak yükümlülüğü var. Onun için biz seferberlik istiyoruz. 2008-2012 yılları arasında yapılan uygulamaların aynı samimiyetle devam etmesini istiyoruz" açıklamasında bulundu.