Antik çağlardan bu yana pek çok medeniyetin hüküm sürdüğü Türkiye, zengin doğası ve bitki örtüsünün yanı sıra tarihi hazinelere ev sahipliği yapıyor. AA'nın haberine göre bu topraklardan gelmiş geçmiş medeniyetler ve devletler savunma, gözetleme ve ticaret amacıyla birçok kale inşa ederek Anadolu topraklarında kalıcı eserler bıraktı. Ülkenin sahillerinde asırlardır ayakta kalmayı başaran ve tarihin en büyük tanıkları olan kaleler, havadan görüntülendi.