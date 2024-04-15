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        Haberler Spor Diğer Olimpiyat Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’ne yeni sponsor - Diğer Haberleri

        Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne yeni sponsor

        Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), teknoloji tedarik sponsorluğu için yeni bir iş birliği anlaşmasına imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:09 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:13
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        Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne yeni sponsor
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        Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları öncesinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, teknoloji tedarik sponsorluğu kapsamında Itserv Technology ile anlaşma imzaladı. Ataköy’de bulunan Olimpiyatevi’nde gerçekleştirilen imza törenine Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, sponsor firmanın CEO’su Mehmet Ertan Erdoğan, yöneticiler ve basın mensupları katıldı.

        Toplantıda konuşan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, “Bugün yine mutlu bir gün yaşıyoruz. Ülkemizin bilgi teknolojileri kapsamında kendisini tüm dünyada kanıtlamış bir kurum ile işbirliği yapıyoruz. Türk sporuna yeni isimleri kazandırmak amacıyla uluslararası bir kurum ile yola çıkıyoruz. Bu anlaşmayla birlikte olimpiyat federasyonumuz ve sporcularımız olarak ciddi adımlar atacağız. Ülkemizi bu alanda başarılı bir şekilde temsil eden firmamızın tutumu bizim hedeflerimizle örtüşmektedir. Ortak hedeflere ulaşmak, kolektif başarıyı sağlamak öncelikli hedefimiz. İnşallah Türk sporu adına güzel bir adımı başlattığımız bir gün olacak” dedi.

        Sponsor firma CEO'su Mehmet Ertan Erdoğan ise bu iş birliğinin sadece bir şirketin bir organizasyona sponsor olmasının ötesinde anlam taşıdığını belirterek şunları söyledi:

        "12 yıldır hem amatör sporlar ve hem de farklı branşlarda farklı sponsorluk anlaşmaları gerçekleştirdi. Bugünkü imza ise bizim için çok değerli. Söz konusu anlaşma bu yılki Paris 2024 Olimpiyatları ve gelecek yılki kış olimpiyatlarını içeriyor. Hedefimiz sadece TMOK'un kendi altyapısındaki teknoloji desteğini sağlamak değil, sahip olduğumuz büyük veri analitiği, yapay zeka ve makine öğrenmesi çözümlerini spora nasıl yansıtacağımızla ilgili TMOK ile çalışıp bu alanda fayda sağlamak olacak. Son olimpiyatlarda göğsümüzü kabartan sporcularımızın ve takımlarımızın bu yıl da çok başarılı neticeler alacağına olan inancımız tam. Bu yıl da farklı branşlarda bayrağımızı göndere çekeceklerdir. Biz de bu alanda teknolojik olarak takımlarımızı ve sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz."

        2 yıl boyunca destekleyecek

        Bu iş birliği kapsamında sponsor firma, başta temmuz ayında düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları olmak üzere 2 yıl boyunca Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin teknoloji alanındaki destekçisi olacak. Anlaşmayla birlikte Türkiye'den olimpiyatlara katılacak sporculara teknoloji, yapay zeka ve veri analitiği uygulamalarıyla katkıda bulunulacak.

        Toplantı, anlaşmanın imzalanması ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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