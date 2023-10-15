Türkiye - Letonya | CANLI YAYIN
Türkiye - Letonya maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya ile karşı karşıya geliyor. Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek grupta liderliğe yükselen A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı mağlup ettiği takdirde gruptaki son maçlar öncesinde EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek
Son olarak Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek grup liderliğine yükselen A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Letonya ile karşı karşıya geliyor.CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
TÜRKİYE - LETONYA
SAAT: 21.45
HAKEM: Enea Jorgji
STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadı
YAYIN: TRT 1
Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk, İsmail, Salih, Hakan, Yunus Akgün, Kerem, Barış Alper
Letonya: Ozols, Savalnieks, Balodis, Tobers, Ciganiks, Savaljevs, Emsis, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis
GALİBİYET EURO 2024 BİLETİNİ GETİRECEK
Grupta 13 puanla lider durumda bulunan Türkiye, puanını 16'ya yükselttiği takdirde diğer maçların sonuçlarına bakılmaksınız grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyecek ve EURO 2024 biletini kazanacak.
D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla ikinci sırada. Grupta 7'şer puanlı takımlar Ermenistan ve bir maçı eksik Galler ise 3 ve 4. sırada yer alıyor. Son maçında Ermenistan'ı mağlup eden Letonya ise 3 puanla son sırada.
Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak.
EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.
MERİH DEMİRAL'IN CEZASI SONA ERDİ
A Milli Takım'da kart cezası sona eren Merih Demiral, bu mücadelede forma giyebilecek.
Milli takımda sakatlığı süren Yusuf Sarı'nın bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.
A Milli Takım aday kadrosunda bulunan kaleci Doğan Alemdar ise Ümit Milli Takımın 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta 17 Ekim'de deplasmanda Letonya ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. Doğan, A Milli Takımın Konya'daki kampından ayrılarak İstanbul'a gitti.
LETONYA İLE 10. KARŞILAŞMA
Milliler, Letonya ile yaptığı 7'si resmi, 2'si özel 9 maçtan üçünü kazandı, beşinde berabere kaldı, birini de yitirdi.
Türkiye, Letonya karşısındaki 5 maçlık beraberlik serisini, 11 Ekim 2021'de Riga'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçını 2-1 kazanarak sona erdirmişti.
Türkiye ile Letonya arasında Türkiye'de oynanan 3 maç da beraberlikle sona erdi.
Ay-yıldızlı ekip rakibiyle oynadığı son 2 maçı ise deplasmanda uzatmalarda bulduğu gollerle kazandı.
1924'TEKİ İLK MAÇI TÜRKİYE KAZANDI
İki ülke A milli takımları arasındaki ilk maç, 22 Haziran 1924'te Riga'da yapıldı. Özel maçı Türkiye 3-1 kazandı ve ay-yıldızlı ekibin gollerinin üçünü de Zeki Rıza Sporel attı.
2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003 tarihinde Riga'da yapılan karşılaşmayı 1-0 kazandı. 19 Kasım 2003'te BJK İnönü Stadı'nda yapılan rövanş maçında 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde gördüğü 2 golle müsabaka 2-2 bitti. Eşleşmede kesin favori gösterilen Türkiye, final biletini sürpriz biçimde Letonya'ya kaptırdı.
Türkiye ile Letonya 28 Mayıs 2013'te Almanya'nın Duisburg kentinde özel maçta karşılaştı. 3-3 biten maçta Türkiye'nin gollerini Olcay Şahan, Selçuk İnan ve Veysel Sarı kaydetti.
2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Ekim 2014'te Riga'da yapılan maç 1-1 sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekibin golü Bilal Kısa'dan geldi. 3 Eylül 2015'te Konya'da oynanan grubun diğer maçı da 1-1 sona erdi.
Milli takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart 2021'de Letonya'yı İstanbul'da konuk ettiği maçta iki kez, iki farklı öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Türkiye, 11 Ekim 2021'de Riga'da oynanan grubun diğer karşılaşmasını ise uzatma dakikalarında bulduğu golle kazandı. 1-0 geriye düşen ay-yıldızlı ekip, 76. dakikada Serdar Dursun'la beraberliği yakaladı. Milli takım 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle galibiyete uzandı ve rakibi karşısındaki 5 maçlık beraberlik serisine son verdi.
GALİBİYET YİNE UZATMALARDA GELDİ
A Milli Futbol Takımı Letonya ile oynadığı son iki maçı kazandı. Ay-yıldızlı ekip Letonya'yı bir önceki maçında olduğu gibi yine uzatmalarda bulduğu golle mağlup etti.
Abdülkerim Bardakcı ve Cengiz Ünder'in golleriyle 90 dakikayı 2-1 önde kapatan milli takım, 94'te kalesinde golü gördü ve skor 2-2'ye geldi. Türkiye, bu golden yalnızca 1 dakika sonra İrfan Can Kahveci ile golü bularak sahadan galibiyetle ayrıldı.