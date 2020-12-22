Türkiye Kupası programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak maçların planlaması duyuruldu. TFF'nin resmi sitesinden açıklanan 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

12 Ocak Salı

15.45 Bursaspor - FT Antalyaspor

18.45 DG Sivasspor - Adana Demirspor

20.45 Yeni Malatyaspor - Galatasaray

13 Ocak Çarşamba

15.45 İH Konyaspor - Gaziantep FK

18.45 Tuzlaspor - Medipol Başakşehir

20.45 Beşiktaş - Ç.Rizespor

14 Ocak Perşembe

18.45 A.Alanyaspor - BB Erzurumspor

20.45 Fenerbahçe - Kasımpaşa