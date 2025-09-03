Habertürk
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda günün sonuçları - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda günün sonuçları

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu, yapılan karşılaşmalarla sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 22:58 Güncelleme: 03.09.2025 - 22:58
        Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!
        Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu heyecanı, bugün oynanan 29 karşılaşmayla birlikte devam etti.

        Günün mücadelelerinden Edirnespor-Somaspor maçı, sahaya 9 futbolcuyla çıkan Edirnespor'un 3 oyuncusunun sakatlık gerekçesiyle karşılaşmaya devam edememesi dolayısıyla 6. dakikada tatil edildi.

        Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

        Kars 36 Spor-Anagold 24Erzincanspor: 0-1

        1926 Bulancakspor-Artvin Hopaspor: 1-1 (2-1 Uzatmalarda)

        Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor: 2-1

        Alanya 1221-Muğlaspor: 0-3

        Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas SK: 2-1

        Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Beykoz İshaklıspor: 2-3

        Bartınspor-Anadolu Üniversitesi: 1-3

        Bayburt Özel İdarespor-Giresunspor: 0-7

        Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kepezspor: 1-2

        Dersimspor-Adanaspor: 3-0

        Etimesgut SK-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-1

        Güzide Gebze SK-Bulvarspor: 6-2

        İnkılap Futbol SK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-2

        Kahta 02 Spor-İskenderunspor: 2-1

        KCT 1461 Trabzon FK-Serhat Ardahanspor: 4-0

        Kestel Çilek SK-Uşakspor: 1-1 (2-1 Uzatmalarda)

        Kırklarelispor-Galata SK: 1-1 (1-2 Uzatmalarda)

        Kurtalanspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-4

        Malatya Yeşilyurt SK-Yeni Malatyaspor: 5-0

        Merkür Jet Erbaaspor-Tokat Belediyespor: 1-1 (Penaltılarda 4-2)

        Muşspor-Şırnak Petrol SK: 8-0

        Smart Holding AŞ Çayelispor-Şiran Yıldız SK: 1-2

        Sultan Su İnegölspor-Ezinespor: 2-0

        Yozgat Belediyesi Bozokspor-Fatsa Belediyespor: 1-2

        Sinopspor-Orduspor 1967: 0-2

        Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Ülkea Nazillispor: 2-0

        Fethiyespor-Söke 1970: 2-0

        Karaman FK-Suvermez Kapadokyaspor: 2-1

        MKE Ankaragücü-Karabük İdmanyurdu: 2-3

