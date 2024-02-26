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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 12:30 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:30
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        Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu!
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        Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın, 28 Şubat Çarşamba ve 29 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu turda yapılacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu maçlarının programı ve karşılaşmalarda görev alacak hakemler şu şekilde:

        YARIN

        20.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

        28 ŞUBAT ÇARŞAMBA

        17.30 Trabzonspor - RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam

        20.45 Beşiktaş - Konyaspor: Ali Şansalan

        29 ŞUBAT PERŞEMBE

        20.45 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

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