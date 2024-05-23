Türkiye Kupası finalinde futbol festivali yaşanacak
Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinde, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda futbolseverler için tam bir festival havası yaşanacak. 50 bin Türk Bayrağı dağıtılacak, şehit aileleri ve engelli futbolseverler özel konuk edilecek. DJ Hakan Sabancı, Sefo ve Norm Ender'in konserleriyle coşku doruğa ulaşacak
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında bu akşam kapalı gişe oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde futbol festivali yaşanacak.
20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda başlayacak mücadele öncesinde tüm biletler tükenirken, tribünlere 50 bin adet Türk Bayrağı dağıtılacak. TFF, VIP tribünlerde şehit ailelerini ağırlayacak. Ayrıca engelli futbolseverler TFF tarafından kendilerine özel olarak tahsis edilen tribünde maçı izleyebilecekler. Futbolseverler için müzik ziyafeti de hazırlandı. DJ Hakan Sabancı, Sefo ve Norm Ender konserleri final öncesi tribünlerdeki seyircileri coşturacak.
Norm Ender, Cumhuriyetin 100. yılı için yaptığı parla şarkısını korosu ile söyleyecek.