REKLAM advertisement1

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında bu akşam kapalı gişe oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde futbol festivali yaşanacak.

20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda başlayacak mücadele öncesinde tüm biletler tükenirken, tribünlere 50 bin adet Türk Bayrağı dağıtılacak. TFF, VIP tribünlerde şehit ailelerini ağırlayacak. Ayrıca engelli futbolseverler TFF tarafından kendilerine özel olarak tahsis edilen tribünde maçı izleyebilecekler. Futbolseverler için müzik ziyafeti de hazırlandı. DJ Hakan Sabancı, Sefo ve Norm Ender konserleri final öncesi tribünlerdeki seyircileri coşturacak.

Norm Ender, Cumhuriyetin 100. yılı için yaptığı parla şarkısını korosu ile söyleyecek.