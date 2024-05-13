Türkiye Kupası finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

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Ziraat Türkiye Kupası finaline, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: "KONSER YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Konu ile ilgili TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle;

"Çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı neticesinde Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanları ortak kararla İstanbul'da finali Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasına karar verdik. Bu maçın yeni bir başlangıç olmasını istiyoruz. Futbolun, dostluk ve kardeşlik olduğunu, fair-play çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiği konusunda iki kulübümüz mutabık."

"Kulüplerimizin bayrakları dışında Türk bayrakları yaptıracağız. Saat 19.00'de bir konser yapmayı planlıyoruz. Daha sonra kulüpler ısınmaya çıkacak ve normal maç başlayacak. Türkiye'nin özlediği tabloyu orada göstermiş olacağız."

"YABANCI VAR HAKEMİ OLACAK" "Türkiye Kupası'nda ilk maçlarda VAR uygulaması yoktu. Daha sonra belli aşamalardan sonra VAR uygulaması başladı. Biz bu maçta, final olduğu için yarı otomatik ofsayt sistemini uygulayacağız ve yabancı VAR hakemi getireceğiz." HASAN ARAT: "EN ÖNEMLİSİ TRABZONSPOR KULÜBÜ BAŞKANI'NIN YAKLAŞIMI" Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da şu açıklamaları yaptı; "Beşiktaş olarak, bugün burada değerli, dost kulübümüz Trabzonspor ile çok güzel bir toplantı yaptık. Toplantının ana unsuru, en iyi nasıl organize edebiliriz, onu konuştuk. Yarın güvenlik toplantısı yapılacak. Kura çekimi yapılacak tribünlerin bölünmesi konusunda."

"Sayın başkana VAR hakemi konusunda talepte bulunduk. Ama en önemlisi sayın Trabzonspor kulübü başkanının yaklaşımıdır. Hayırlısı olsun, verilen karar doğru bir karardır. Federasyon da bu konuda son derece ılımlı yaklaşmıştır. Trabzonspor kulübü başkanı ve federasyon başkanına bu yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum" ERTUĞRUL DOĞAN: "DÜNYAYA VE TÜRKİYE'YE BİR MESAJ VERECEĞİZ" Trabzınspor Başkanı Ertuğrul Doğan da şu ifadeleri kullandı; "Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Çok önemli kararlar alındığını düşünüyorum. Türkiye için, birliktelik için bu finalin bir şans olduğunu düşünüyorum. Çok centilmence bir maç geçecektir. Bu bizim temennimizdir. Yarın tribünlerin paylaşımı için kura çekimi olacak. Ondan sonra hep birlikte, Türk bayrakları ile birlikte hepimiz dünyaya ve Türkiye'ye bir mesaj vereceğimizi düşünüyorum. Şimdiden hayırlısı olsun"