Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin son durağı Antalya'da müzik ve lezzet şöleni yaşanacak

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Antalya Kültür Yolu Festivali’nde 50’ye yakın noktada 500’den fazla etkinlik gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Meydanı, Side Antik Kenti, Phaselis Antik Kenti, Saat Kulesi, Konyaaltı, Kaleiçi , Konyaaltı Beach Park ve daha birçok noktada festival coşkusu yaşanacak.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER SAHNEYE ÇIKACAK

REKLAM Konyaaltı Beach Park’ta düzenlenecek konserlerde; 5 Kasım Pazar Norm Ender, 6 Kasım Pazartesi Bengü, 7 Kasım Salı Tuğba Yurt, 8 Kasım Çarşamba Berkay, 9 Kasım Perşembe Merve Özbey, 11 Kasım Cumartesi Teoman, 12 Kasım Pazar Oğuzhan Koç sahnede olacak ve Antalya ve çevre illerden gelen müzikseverlerle buluşacak.

Ana sahne etkinliklerinin yanı sıra Cumhuriyet Meydan’ında 9 Kasım Perşembe saat 20.00’de Sümer Ezgü konseri, Side Antik Tiyatro’da 20:00’de gerçekleşecek konserlerde 5 Kasım Pazar Vasilis Saleas & Serkan Çağrı, 8 Kasım Çarşamba La Fortuna Tango Orkestrası, 9 Kasım Perşembe Tempi Felici Orkestrası, 12 Kasım Pazar Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregovic sevenleriyle buluşacak.

Phaselis Antik Kenti’nde ise her akşam saat 20.00’de gerçekleşecek konserlerde 9 Kasım Perşembe Retrobüs, 10 Kasım Cuma Duygu Soylu, 11 Kasım Cumartesi Efruze, 12 Kasım Pazar Elif Sancez sahnede olacak.

LEZZETLİ GASTRONOMİ ETKİNLİKLERİ: ŞEKER ATÖLYESİ, KAHVE DEMLEME, TADIM GÜNÜ Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında lezzetli atölyeler, tadım günleri de düzenlenecek. Festivalde 4 ve 10 Kasım tarihlerinde 13:00-15:30 saatleri arasında her yarım saatte bir Just A Candy Sweet Factory’de Şeker Atölyesi, 6-7-8-9-10 Kasım tarihlerinde saat 13.00’te The Sudd Coffee’de Kahve Demleme ve Tadım Atölyesi ücretsiz olarak gerçekleşecek.

6-8-10 Kasım tarihlerinde saat 18.00’de 7 Mehmet Restoran’da Tadım Günleri, 10 Kasım’da Börekçi Tevfik ile Serpme Börek Tadımı ve Söyleşisi gastronomi meraklılarının beğenisine sunulacak. Bu yılın son durağı Antalya