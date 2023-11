Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin son durağı Antalya'da müzik ve lezzet şöleni yaşanacak

Antalya Kültür Yolu Festivali’nde 50’ye yakın noktada 500’den fazla etkinlik gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Meydanı, Side Antik Kenti, Phaselis Antik Kenti, Saat Kulesi, Konyaaltı, Kaleiçi , Konyaaltı Beach Park ve daha birçok noktada festival coşkusu yaşanacak.

Phaselis Antik Kenti’nde ise her akşam saat 20.00’de gerçekleşecek konserlerde 9 Kasım Perşembe Retrobüs, 10 Kasım Cuma Duygu Soylu, 11 Kasım Cumartesi Efruze, 12 Kasım Pazar Elif Sancez sahnede olacak.

LEZZETLİ GASTRONOMİ ETKİNLİKLERİ: ŞEKER ATÖLYESİ, KAHVE DEMLEME, TADIM GÜNÜ

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında lezzetli atölyeler, tadım günleri de düzenlenecek. Festivalde 4 ve 10 Kasım tarihlerinde 13:00-15:30 saatleri arasında her yarım saatte bir Just A Candy Sweet Factory’de Şeker Atölyesi, 6-7-8-9-10 Kasım tarihlerinde saat 13.00’te The Sudd Coffee’de Kahve Demleme ve Tadım Atölyesi ücretsiz olarak gerçekleşecek.