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        Haberler Magazin Türkiye Kültür Yolu Festivalleri devam ediyor - Magazin haberleri

        Türkiye Kültür Yolu Festivalleri devam ediyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 11 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin Trabzon ve Erzurum ayağındaki Sümela Kültür Yolu Festivali ve Palandöken Kültür Yolu Festivali devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 14:37 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:59
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        Türkiye Kültür Yolu Festivalleri devam ediyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 11 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin Erzurum’daki durağı Palandöken Kültür Yolu Festivali’nde beşinci gün geride kaldı.

        Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda sergilenen 'Destanların Dansı' gösterisi izleyenlere büyülü bir atmosfer oluşturdu. Gösteride Orta Asya'dan Anadolu’ya kadar uzanan geniş coğrafyadaki halkların kültürleri sahneye taşındı. Gösteri, sanatseverleri karanlıktan aydınlığa, erenlerden ozanlara, ağıtlardan manilere, zaferlerden destanlara, acılardan sevinçlere kısacası Nuh Tufanı’ndan Karabağ Savaşı’na kadar uzanan destansı bir yolculuğa çıkardı.

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        HÜSN-İ HAT SERGİSİ ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE’DE SERGİLENİYOR

        Palandöken Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurumlu hattat ve müzehhipler tarafından yapılan eserlerden oluşan koleksiyonun sanat danışmanlığını Hasan Çelebi ve Muhammed Mağ üstlendi. Hasan Çelebi, Fuat Başar ve Turan Sevgili başta olmak üzere 23 hat ve tezhip sanatçısının katkısıyla oluşan koleksiyon, festival kapsamında bugün de Erzurum Çifte Minareli Medrese’de görülebilecek.

        BÜYÜK ALİM VE KÜTÜPHANECİ İSMAİL SAİB SENCER

        Yazar Erdal Güzel tarafından Erzurumlu Emrah Edebiyat Kütüphanesi’nde gerçekleşen, Erzurumlu bilim insanı İsmail Saib Sencer’i konu alan söyleşiye, Atatürk Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri başta olmak üzere Erzurumlu vatandaşlar katıldı. Söyleşide İsmail Saib Sencer’in hayatı ve çalışmaları anlatılarak, başta Erzurum olmak üzere ülkemiz için önemi vurgulandı.

        ERZURUM’DA KLASİK TÜRK MÜZİK ŞENLİĞİ

        İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde, şef Suat Kılıç yönetiminde Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, dillerde yer etmiş en güzel Türk müziği eserlerini seslendirerek sanatseverlere duygusal anlar yaşattı. İzleyenlerin yoğun alkışlarıyla son bulan konserde Şef Suat Kılıç ve Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu izleyenlere teşekkürlerini iletti.

        ÂŞIKLARIN, DADAŞLARIN, İBRAHİM ERKAL’IN ŞEHRİ ERZURUM

        Palandöken Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Miting ve Etkinlik Alanı’nda düzenlenen konserde dün akşam sanatçı Yavuz Bingöl sahne aldı. On binlerce kişinin katıldığı konserde Yavuz Bingöl, 1985 yılında askerliğini Erzurum’da yaptığını, şehrin ekmeğinden suyundan içtiğini, bundan dolayı da Erzurum’un kendisi için çok özel bir yeri olduğunu belirtti. Aşıkların, dadaşların, İbrahim Erkal’ın şehri Erzurum’a, halkına sevgilerini ve saygılarını ileten Bingöl, kendisini yıllar sonra Erzurum halkıyla biraya getiren Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkürlerini iletti.

        Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin Trabzon’daki durağı Sümela Kültür Yolu Festivali’nin beşinci günü yine yoğun bir katılımla geride kaldı.

        YÜZ BİNİ AŞKIN TRABZONLU KONSERE AKIN ETTİ

        Sümela Kültür Yolu Festivali’nin beşinci gününe 104 bin kişinin katıldığı Fatma Turgut konseri damga vurdu. Festivalin beşinci gününde müzik şöleni ilk olarak Nahide Babaşlı’nın 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda verdiği konserle başladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde ise Cahit Berkay ile Yeşilçam Film Müzikleri dinletisi gerçekleşti. Aynı saatlerde Sümela Kültür Yolu Festivali kapsamında; Trabzon Fuar Merkezi’nde ünlü sanatçı Fatma Turgut sahneye çıktı. Fatma Turgut’u 104 bin kişi izledi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Turgut, “Her sahne öncesinde ilk kez sahneye çıkıyormuş gibi heyecanlanıyorum. Bu heyecanı kaybetmeyi hiç istemiyorum bu heyecan bana iyi geliyor. Beni burada seyirciyle buluşturan Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” yorumunu yaptı.

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        TİYATRO, ŞİİR DİNLETİSİ VE SİNEMA TIRI

        Sümela Kültür Yolu Festivali kapsamında Dursun Ali Erzincanlı ve Murat Belet’in Şiir Dinletisi ve ilahi konseri Ayasofya Camii Dış Avlu’da büyük ilgi gördü. Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi’nde ‘Yağmurcu’ oyunu sergilenirken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hamamizade İhsanbey Salonu’nda ise ‘Korkma’ oyunu sahnelendi. Çarşıbaşı’nda ise Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Gezen Sinema Tırı, özel film derlemelerini seyirciyle buluşturmaya devam etti.

        ÇOCUKLAR DA SANATLA BULUŞTU

        Festival boyunca çocuk etkinlikleri de unutulmuyor. Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi’nde takı tasarım, maske boyama, geleneksel kaşık kukla, kitap ayracı yapımı gibi atölyeler gerçekleşirken Niloya Müzikali sahne gösterisi ve Burak Sezen ile Çocuk Şarkıları etkinliği de çocukların yoğun ilgisine sahne oldu.

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        #Türkiye Kültür Yolu Festivalleri devam ediyor

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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