Türkiye Kültür Yolu Festivalleri sanata doyuracak! 0:00 / 0:00

Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri başladı...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri başladı.

Bir ayı aşkın bir süreye yayılan festivaller, 7'den 70'e herkesi mimariden edebiyata, resimden müziğe, tasarımdan tiyatroya farklı disiplinlerden çok sayıda sanat etkinliğiyle buluşturuyor.

TROYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ

Çanakkale'de 16 Eylül'de başlayan ve 25 Eylül'e kadar devam edecek Troya Kültür Yolu Festivali, 40'tan fazla mekanda sergi, konser, söyleşi ve atölyelerden oluşan etkinliklere sahne oluyor.

Çanakkale Savaşı'nda unutulmaz kahramanlıklar göstermiş ve tamamına yakını hayatını kaybetmiş olan dünya savaş tarihinin ölümsüzlük ikonu 57. Alay anısına değerli besteci Can Atilla'nın tüm bu savaşı, zaferi ve 57. Alay'ın şanlı direnişini büyük bir incelik ve duygu yoğunluğu ile işlediği 2. Senfonisi, Burak Tüzün yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın soprano Hülya Kazan ve çellist Serdar Resul'e eşlik edeceği konserle seslendiriliyor. 57. Alay Senfonisi 25 Eylül'de saat 16:00'da Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde...

Amerikalı arkeolog Carl William Blegen'i konu alan Ben Blegen! Troya'yı Kazmaktan Geliyorum sergisi, Troya'nın keşfinde aktif rol almış arkeoloğun hayatına ışık tutuyor. Troya Antik Kenti'nde 16-25 Eylül tarihleri arasında görülebilecek sergiye tüm sanatsever davetli.

Çanakkale Zafer Meydanı'nda bulunan Ermeni Kilisesi, 1932 yılında Çanakkale Arkeoloji Müzesi olarak kullanılmaya başlandı ve 1984 yılındaki müze binasına taşınana kadar faaliyet gösterdi. Kilisede bir Müze adlı sergide kilisenin müzeye dönüşme hikayesi, 1932-36 tarihli ve bugüne kadar yayınlanmamış müze evraklarından bir seçkiyle sunuluyor. Müzecilerin arkeolojik alan ve eserleri koruma, kültürel miras olarak sahiplenerek gelecek kuşaklara aktarma çabaları küçük öykülerle anlatılıyor.

Vurucu şarkı sözleri ve besteleri ile bir anda geniş bir hayran kitlesi edinen Yüksek Sadakat, 25 Eylül'de Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde...

Fotoğraf: DHA

BAŞKENT KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ

Başkent Kültür Yolu Festivali 1-23 Ekim tarihleri arasında Ulus semti ve çevresindeki tarihi ve kültürel mekanları içine alan bir güzergahta 70 farklı noktada 5 bine yakın sanatçının katılımıyla 500'den fazla etkinlikle gerçekleştirilecek.

Ankaralılar ve çevre illerdeki sanatseverler, konserlerden sergilere, spor müsabakalarından söyleşilere, 23 gün boyunca benzersiz bir kültür sanat deneyimi yaşayacağı festivalde Göbeklitepe Operası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Devlet Çoksesli Korosu'nun sahneye taşıyacağı Carmina Burana konseri, Birleşmiş Milletler özel konseri, İngiliz şarkıcı Yusuf İslam konseri ve ABD'li sanatçı Della Miles konseri Ankaralılarla buluşacak.

1963 yılında Ses dergisinin açtığı artist yarışmasında birinci olan Ajda Pekkan, sanat hayatı boyunca birçok filmde rol aldı. 1970’lerde müzik piyasasına adım atan Pekkan, 1998'de Devlet Sanatçısı unvanına lâyık görülmüş ve uluslararası anlamda pek çok yerde konser verdi. Kariyerinde Kimler Geldi Kimler Geçti, Bambaşka Biri, Hoşgör Sen ve Uykusuz Her Gece gibi şarkılarıyla Türk müzik tarihinde önemli bir rol oynayan; güzelliği ve yıllara meydan okuyan enerjisi ile seyirciyi her zaman büyüleyen Ajda Pekkan 20 Ekim akşamı CSO Ada Ankara'da unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Fotoğraf: AA

Sesiyle Mavi Boncuk, Olmaz Böyle Şey, Feride gibi Türk müzik tarihine damgasını vuran parçalara hayat veren Emel Sayın, 7 Ekim'de CSO Ada Ankara'da benzersiz bir konser deneyimi sunacak.

Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Macar virtüöz Roby Lakatos ve Ensemble'ın yüksek tempolu renkli konserleriyle 6 Ekim akşamı ağırlanıyor.

Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler'in kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan programda, Vladimir Ponkin yönetimindeki CSO ile Kobe Flüt Yarışması'nın birincisi solist Helene Boulegue 21 Ekim akşamı CSO Ada Ankara'da sahne alacaklar.

Cumhuriyet’in Arşivi sergisi, 41 yıllık tarihi boyunca Cumhuriyet Müzesi arşivinde muhafaza edilen az bilinen tarihi fotoğrafları gün ışığına çıkararak ziyaretçiyle buluşturma amacını taşıyor.

16. yüzyıldan günümüze kadar kültürümüzde yer edinen kahvenin çekirdek halinden telve haline gelene kadarki işlemlerinde kullanılan materyaller Türk Kahvesi: Gönlü Hoş Olanda Kalır sergisi ile ilk kez gün yüzüne çıkarak tarihte bir yolculuk yaşatacak.

Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Altın Kız, Aşık Veysel, İzafiyet, Alyoşa, Hayal Dükkanı - Çocuk Tiyatrosu, Seneye Bugün, Holden'in Külkedileri, Kanlı Nigar, Bir Delinin Hatıra Defteri, İbiş Ormanda Orkestra Kurarsa, Ankaralı Olmak, Bir Yudum Temaşa, Küçük Dinozor Igu, Sersemler Evi, Yaşlı Adam ve Deniz, Vahşi Ateş ve İzci Kuşlar, Ankara Manzarası, Hotel, Ege ile Gaga tiyatro oyunları sahnelenecek.

BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde 1-23 Ekim tarihleri arasında 46 mekanda 6 binden fazla sanatçı, binden fazla etkinlikte sanatseverlerle buluşacak.

İspanyol müzisyen Buika'nın AKM Opera Salonu'nda müzikseverlere buluşacağı festivalde Yavuz Bingöl ile Ali Rıza Ghorbani de birlikte konser verecek.

AKM Galeri'de Devrim Erbil'in kişisel sergisinin sanatseverlerle buluşacağı festivalde Behçet Necatigil, Oğuz Atay, Tomris Uyar ve Orhan Pamuk'un da bulunduğu edebiyatçıların el yazmalarından oluşan bir sergi Tophane-i Amire Tek Kubbe'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Üst üste 3 kez kazandığı BBC Ödülleri (Avrupa'nın En İyi Sanatçısı) ve 3 Grammy adaylığı ile dünya müziğinin divalarından biri olan ve tüm dünyada dinleyenlerine müzikal bir yolculuk yaşatan Mariza, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 2 Ekim'de İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Fotoğraf: AP

Buika, İspanya'nın yerel motiflerinin yer aldığı şarkıları ile 5 Ekim Çarşamba akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverler ile buluşacak.

Sevilen ses sanatçısı Levent Yüksel, 5 Ekim akşamı Galataport'ta Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında dinleyiciyle buluşuyor.

Stanley Kubrick'in kişisel koleksiyonundan toplamda 700 obje, fotoğraf, video, film, röportaj kaydı ve mektuptan oluşan sergi, The Shining, Eyes Wide Shut, A Clockwork Orange, Full Metal Jacket, Barry Lyndon ve 2001: A Space Odyssey filmlerinin setlerinden kimi dekor, kostüm ve eşyaları da kapsıyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği Carmen Operası, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, 1 Ekim 2022 Cumartesi akşamı, Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. İtalyan Rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu eserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Şef Zdravko Lazarov yönetecek. Nesrin Gönüldağ'ın Carmen rolü ile sahnede olacağı gecede Don José'yi Ali Murat Erengül, Escamillo'yu ise Caner Akgün seslendirecek. Ayrıca Micaëla rolünde Ayten Telek, Zuniga rolünde Mithat Karakelle; Moralès rolünde Şahin Dedemen, Frasquita rolünde Sevim Ateş; Mercédès rolünde Ceren Şahin; Le Dancaïre rolünde Alp Köksal, Le Remendado rolünde Çağrı Köktekin sahnede olacak.

Günümüzün en parlak caz yeteneklerinden biri olarak nitelendirilen, 2001 ve 2002 yıllarında İngiliz Caz Ödülleri ve BBC Caz Ödülleri'nde en iyi vokalist seçilen, 2009 yılında Grammy’ye aday gösterilen Stacey Kent, 10 Ekim akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda performans sergileyecek.

Alexander Rahbari şefliğindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası sezon açılış konseri 7 Ekim akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenecek.

Burhan Doğançay'ın sanatını merkeze alan Kökler ve Çevresi etkinliği, Francesco Cisternino sunumuyla 8-22 Ekim arasında Doğançay Müzesi'nde gerçekleşecek.

2005 yılında Prof. Gürer Aykal öncülüğünde kurulan Borusan Quartet dinletisi 8 Ekim'de Borusan Müzik Evi'nde...

Dünyanın ünlü opera evlerinde sahne alan Letonyalı ünlü opera sanatçısı Kristine Opolais ile yine dünyanın pek çok önemli opera evinde önemli eserlerde başrollerde yer alan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan'ın 8 Ekim'de AKM'de seslendirecekleri konserde opera aryaları, napolitenler ve şarkılar seyirci ile buluşacak.

Fotoğraf: AA

Sevilen ses sanatçısı Sertab Erener, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 8 Ekim'de Galataport Meydan Açıkhava Sahnesi'nde dinleyiciyle buluşacak.

Murat Boz 14 Ekim akşamı, Murat Dalkılıç 20 Ekim akşamı Galataport Meydan Açıkhava Sahnesi'nde dinleyici karşısına çıkıyor.

Türk halk ozanı, Türkmen/Abdallık kültürünün ve müzik geleneğinin son büyük temsilcisi, 'Bozkırın Tezenesi' olarak da tanınan Neşet Ertaş'ın, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile Türk halk müziği solistleri Nilgün Kızılcı ve İsmail Altunsaeay tarafından seslendirileceği konser 16 Ekim'de AKM'de...

Sevilen rapçi Ceza, 21 Ekim akşamı AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Korkut Ata Hikayeleri, Kontrabas, 80 Günde Devr-i Alem, Hırçın Kız, Şıngır Şıngır Beyoğlu, Süt Kardeşler, Karmakarışık, Timsah Ateşi, Maçın Adamı sahnelenecek.

DİYARBAKIR SUR KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ

Diyarbakır Sur Kültür Yolu, 8-16 Ekim tarihleri arasında 2 binden fazla sanatçı ve 1500 etkinlikle Türkiye'nin kültür sanat zenginliği Diyarbakır'dan dünyaya taşınacak.

Dengbejlerden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na, Türkçe, Kürtçe, Ermenice şarkılardan eyvan gecelerine tüm değerler tek bir festivalde buluşacak. Kapadokya'nın balonları Diyarbakır'da uçuş yapacak, Keçiburnu Terası'ndan gökyüzü gözlem etkinliğiyle festival rengarenk bir hal alacak.

Surp Giragos Kilisesi içerisinde 8-16 Ekim arasında gerçekleşecek sergide İtalyan ressamların eserleri sergilenecek.

Diyarbakır kazı ve restorasyon alanlarına ait siyah beyaz birçok fotoğrafın yer aldığı Siyah Beyaz Diyarbakır sergisine 8-18 Ekim tarihleri arasında tüm sanatseverler davetli!

Diyarbakır tarihini aydınlatan çeşitli arkeolojik ve islami eserin sergileneceği Diyarbakır Arkeolojik Ve İslami Eserler sergisi, Tematik Müze'de, festival kapsamında görülebilecek.

Cezeri'den Leonardo Da Vinci'ye sergisi ile Leonardo ve ondan çok uzun yıllar önce yaşamış Cezeri'nin mühendislik alanında geliştirmiş oldukları yapıtların ortak özellikleri sunularak, İslam Alimleri'nin bilim dünyasına yapmış oldukları katkıların bilinilirliği artırılacak.

Yılmaz Erdoğan'ın gündelik hayata dair tespitler yaptığı tek kişilik gösterisi Münaşaka, 8 Ekim'de Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde kahkaha attıracak.

Fotoğraf: AA

200 yıla yaklaşan tarihi ile ülkemizin en köklü sanat kurumlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 9 Ekim'de dinleyici ile buluşuyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında müzik tarihinin en beğenilen klasik eserlerinden Türk bestecilerine uzanan rengarenk bir repertuar ile yer alıyor.

Türkiye ve dünyanın en sevilen rock müzik örneklerinin senfonik orkestra, rock grubu ve solistlerle sahnede coşkulu bir şekilde seslendirileceği Senforock konseri, şef Musa Göçmen eşliğinde 10 Ekim'de Diyarbakırlı dinleyicilerle bir arada olacak.

Zeynep Bastık 12 Ekim akşamı Diyarbakır'da sevenleriyle bir araya gelecek.

Fotoğraf: AA

Devlet Opera ve Balesi seçkin solistlerimizden, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları Efe Kışlalı ve Hakan Aysev'den oluşan 3 TENOR grubu 15 Ekim akşamı Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnede olacak.

Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında Kanlı Nigar, Kuşların Talebesi Feqiyè Teyran, Limon, Şerbet Hanım'ın Deli Aşıkları, Kürk Mantolu Madonna, Siyabend İle Xecê, Aydınlık Evler tiyatro oyunları da sahnelenecek.

KONYA MİSTİK MÜZİK FESTİVALİ

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'ne dahil edilen 19'uncu Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali de, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 815'inci doğum yılı etkinlikleri kapsamında 30 Eylül'e kadar devam edecek.

Türkiye'den sanatçı Cengiz Özkan'ın yanı sıra İspanya'dan müzisyen Jordi Savall, Mısır'dan El-Hadra Ensemble, Azerbaycan'dan Teyyub Aslanov, Almanya'dan Pera Ensemble, Özbekistan'dan Nasiba Abdullayeva, Hindistan'dan Dhruv Sangari ve İran'dan Hesameddin Seraj, Selçuklu Kongre Merkezi'nde müzikseverlerle buluşuyor.

Erken dönem müzikte uzmanlaşmış, uluslararası üne sahip solist ve çalgıcıların yer aldığı Pera Ensemble, 26 Eylül akşamı Selçuklu Kongre Merkezi'nde...

Fotoğraf: İHA

TRT Bağlama Sanatçısı Hasan Hüseyin Genç ile kardeşi bağlama sanatçısı Zeynel Genç tarafından icra edilecek olan Bir Nefes isimli konser 29 Eylül'de Kültür Park'ta...

Profesyonel müzik hayatı boyunca 30’dan fazla albümü yayınlanan İran doğumlu Hesameddin Seraj, 30 Eylül'de Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahne alacak.

Festivaller kapsamında gerçekleşecek etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgilere www.kulturyolufestivalleri.com internet adresinden ulaşabilirsiniz.