Türkiye, KKTC'yi Kovid-19 ile mücadelesinde yalnız bırakmadı

AA

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yanında olarak, bu süreçte Kıbrıslı Türklere binlerce koruyucu sağlık malzemesi ulaştırdı.

Türkiye, ilk Kovid-19 vakasının 10 Mart'ta görüldüğü KKTC'yi bu mücadelede yalnız bırakmayarak, Kıbrıs Türkü'nün her türlü tıbbi malzeme ve dezenfektan ihtiyacını tedarik etti.

Kovid-19 sürecinde ilk olarak kendi vatandaşının sağlığına öncelik veren ve para karşılığı dahi dışarıya ürün göndermeyen Türkiye, KKTC'yi bunun dışında tuttu ve Kıbrıs Türk halkı için her türlü kolaylığı sağladı.

Türkiye, Kıbrıslı Türklere hibe olarak yolladığı koruyucu malzemelerin yanı sıra KKTC Sağlık Bakanlığı ve ülkenin diğer kuruluşlarına Türkiye'den tıbbi malzeme getirme konusunda sınırlama getirmedi.

KKTC, bu sayede içeride salgınla başarıyla mücadele ederken, gerekli tıbbi malzemeleri de hızlıca Türkiye'den temin edebildi.

AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'den KKTC'ye hibe koruyucu sağlık malzemesi olarak 70 bin cerrahi maske, 6 bin koruyucu maske, 30 bin pudrasız vinil eldiven, 500 koruyucu tulum, 500 koruyucu gözlük, 5 bin swab, 3 bin numune tüpü, 550 siperlik ve 2 bin mavi cerrahi önlük ve ilaç gönderildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı ile ülkedeki bazı kuruluşlar, bu süreçte Türkiye'den ihtiyaç duyulan ürünleri de tedarik etti.

Bu ürünler arasında 2 bin nitril eldiven, 118 kutu muhtelif ilaç, 71 bin cerrahi maske, 18 bin koruyucu maske, 44 bin 500 koruyucu tutum, 6 bin 260 N95 ve FFP3 maske, 77 bin 192 muhtelif test kiti, 4 bin numune tüpü, 2 bin swab, 50 yoğun bakım monitörü, 7 solunum cihazı, 40 kutu muhtelif laboratuvar malzemesi, bin dezenfektan, 20 aspiratör, biyogüvenlik kabini ve tıbbi atık öğütücü yer aldı.

Öte yandan KKTC'li bazı iş adamları da kendi imkanlarıyla ülkeye koruyucu sağlık malzemesi getirdi.

- KKTC'ye "üst düzey" destek

KKTC'de ilk kez 10 Mart'ta Kovid-19 vakası görülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'ye mücadelede gerekli desteğin verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkan Erdoğan, 14 Mart ve 14 Nisan'da KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonla görüşerek, Kovid-19 konusundaki son gelişmeleri ele aldı.

Görüşmelerde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar değerlendirildi. Erdoğan bu süreçte Türkiye'nin KKTC'ye gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da Türkiye'nin Kovid-19 sürecinde KKTC'nin yanında olduğunu vurguladı.

Oktay, 21 Mart'ta Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyeti koronavirüsle mücadelesinde KKTC’ye ve adadaki soydaşlarımıza gereken her türlü desteği veriyor. Bu çerçevede, koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC’ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir. Her zaman olduğu gibi, bu mücadele döneminde de KKTC’deki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli, bu süreçte AA muhabirine yaptıkları değerlendirmelerde, Türkiye'nin Kovid-19 sürecinde KKTC'nin yanında olduğunu ve gerekli malzemelerin temininde de yardımcı olduğunu belirtti.

- KKTC Kovid-19 mücadelesini başarıyla sürdürüyor

KKTC'de ilk vakanın görülmesinin ardından hükümetin aldığı sıkı tedbirlerle salgın kontrol altına alındı.

Ülkede Kovid-19 süreci başlar başlamaz okulların tatil edilmesi, charter uçuşların durdurulması, sınırların kapatılması, kısmi ve tam sokağa çıkma yasağı gibi kararlar yürürlüğe girdi.

KKTC'de 22 gündür Kovid-19 vakası görülmezken, bugüne dek toplam 108 kişiye virüs bulaştı ve 4 kişi de virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Hayatın kısmi olarak 4 Mayıs'ta normale dönmeye başladığı ülkede salgının seyrine göre diğer yasakların da gevşetilmesi bekleniyor.