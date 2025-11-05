Habertürk
        Türkiye - Katar: 3-1 (MAÇ SONUCU)

        Türkiye - Katar: 3-1 (MAÇ SONUCU)

        Voleybol Erkek Milli Takımımız, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 16:15 Güncelleme: 05.11.2025 - 16:15
        Efeler ilk maçında Katar'ı devirdi
        Voleybol Erkek Milli Takımımız, 6. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ilk maçında Katar'ı; 25-20, 18-25, 25-16 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

        Organizasyona galibiyetle başlayan ay-yıldızlılar, ikinci maçında 8 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da İran ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

        Milli takımımızın yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Çad, İran ve Bahreyn'in katılımıyla düzenlenen organizasyonda tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan finale; üçüncü ve dördüncü sırada yer alacak takımlar ise üçüncülük maçı oynamaya hak kazanacak.

        Kalan maçlarımızın programı şu şekilde:

        8 Kasım 2025

        16.00 İran-Türkiye

        9 Kasım 2025

        18.00 Türkiye-Çad

        10 Kasım 2025

        13.00 Bahreyn-Türkiye

        11 Kasım 2025

        19.00 Suudi Arabistan-Türkiye

