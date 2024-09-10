Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, rakibini 3-1 mağlup etti. Böylece ligdeki ilk galibiyetini alan milliler, 4 puana ulaşarak grupta liderliğe yükseldi. Türkiye, gruptaki 3. maçında ise Karadağ ile mücadele edecek. Peki Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda? İşte UEFA Uluslar Ligi A Milli Futbol Takımı maç programı...
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Türkiye Karadağ maçı için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Milliler, bu sonuçla 4 puana ulaşarak grupta zirveye çıktı. Alınan galibiyetin ardından Türkiye Karadağ maçı tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Türkiye maç programı…
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TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Karadağ maçı, 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21.45'te oynanacak.
Bu maçın ardından ise deplasmanda İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde rövanş maçına çıkılacak.
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TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Türkiye Karadağ maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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BİRİNCİ TAMAMLAYAN TAKIMLAR ÜST LİGE TERFİ EDECEK
Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, B, C ve D liglerinde gruplarını birinci sırada tamamlayacak takımlar, bir üst lige terfi edecek.
A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecek. A Milli Takım, Uluslar B Ligi 4.Grupta birinci olarak bir üst lige yükselmeyi hedefliyor.
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A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ
14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye
16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye
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