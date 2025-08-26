Habertürk
        TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE KANALI: Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları liderlik için sahada!

        Türkiye-Kanada voleybol maçı canlı izle kanalı! Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu son maçında Kanada ile karşı karşıya gelecek. Grubunda oynadığı ilk 2 maçı da kazanarak son 16 turuna çıkmayı garantileyen Filenin Sultanları, Kanada engelini de aşarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Ay-yıldızlıların heyecan dolu mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen voleybolseverler ise Türkiye-Kanada voleybol maçı canlı izle kanalını araştırıyor. Peki, Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadelenin detayları...

        Giriş: 26.08.2025 - 10:56 Güncelleme: 26.08.2025 - 10:56
        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu 3. ve son maçında Kanada ile mücadele edecek. Grubunda oynadığı ilk iki karşılaşma olan İspanya ve Bulgaristan maçlarını set vermeden kazanmayı başaran Filenin Sultanları, Kanada’yı da mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmeyi ve gruplardan lider çıkmayı istiyor. Millilerimizin heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise Türkiye-Kanada voleybol maçı canlı yayın kanalını araştırıyor. Peki, Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        • 2

          TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türkiye-Kanada voleybol maçı, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü TSİ 12.00'de başlayacak.

        • 3

          TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TRT 1’den naklen yayınlanacak.

        • 4

          TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI

          Filenin Sultanları’nın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        • 5

          FİLENİN SULTANLARI SON 16 TURUNU GARANTİLEDİ

          Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İspanya ve Bulgaristan maçlarını set vermeden kazandı.

          Grubunda 2'de 2 yapan milli takım, Kanada maçı öncesi son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

          İki maçını da kazanarak son 16 turuna yükselmeyi başaran Kanada ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

        • 6

          KAZANMASI HALİNDE LİDER ÇIKACAK

          Milliler, Kanada maçını kazanması halinde E Grubu'nu lider tamamlayacak ve D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takımla son 16 turunda eşleşecek.

        • 7
