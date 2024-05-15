Türkiye- Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
FIVB Milletler Ligi ilk hafta maçında Türkiye, Japonya ile ilk maçına çıkacak. VNL'de 16 takımın yarışacağı turnuvada, üç hafta sonunda puan tablosunda ilk 8 sıraya giren takımlar finallere katılma hakkı kazanacak. Peki sporseverlerin heyecanla beklediği Türkiye- Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye- Japonya maçının tarihi ve yayın kuruluşu...
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi ilk maçında Japonya ile karşılaşıyor. Geçtiğimiz yıl VNL şampiyonu olan ve şu anda dünya 1 numarası olan Filenin Sultanları, bu yıl da başarısını tekrarlamaya çalışacak. Karşılaşmada milli takım kaptanımız Eda Erdem forma giyemeyecek. Peki, Türkiye- Japonya voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, detaylar...
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TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk maçında 15 Mayıs Çarşamba (bugün) saat 20.00'de Japonya ile karşılaşacak.
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TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Japonya voleybol maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.
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22 MAÇTIR YENİLMİYORUZ
Resmi karşılaşmalardaki son yenilgisini 28 Haziran 2023'te Bangkok'taki ligin üçüncü haftasının ilk maçında Japonya'ya karşı 3-2'lik skorla yaşayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, o müsabakanın ardından VNL, CEV Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde oynadığı 22 maçta yenilgi yüzü görmedi. Mili takım, ilklerin yılı 2023'te üç kupa kazanmıştı.
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KAPTAN EDA FORMA GİYEMEYECEK
VNL'nin ilk haftasında mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu da belli oldu. Kaptan Eda Erdem Dündar, sakatlığı nedeniyle Antalya etabında mücadele edemeyecek.