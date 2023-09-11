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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye Japonya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Milli maç ne zaman? - Futbol Haberleri

        Türkiye Japonya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, Ermenistan maçının ardından Japonya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Maç fazlasıyla grupta liderliği elinde bulunduran millilerimiz, son 3 maçı öncesi formunu korumak istiyor. İşte, şimdiden merakla beklenen Türkiye Japonya hazırlık mücadelesine dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 10:51 Güncelleme: 11.09.2023 - 10:51
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        • 1

          Türkiye Japonya milli maçı için artık heyecanlı bekleyiş başladı. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda katılmak isteyen A Milli Futbol Takımımız, bu kez hazırlık maçında Japonya ile kozlarını paylaşıyor. Belçika'da oynanacak karşılaşmaya dair bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik...

        • 2

          TÜRKİYE JAPONYA MAÇI NE ZAMAN?

          Türkiye Japonya hazırlık karşılaşması 12 Eylül Salı günü (yarın) saat 21:45'de oynanacak.

          Zorlu mücadelenin TRT 1'den canlı yayınlanması bekleniyor.

        • 3

          EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

          1.TÜRKİYE - 10 Puan (5 maç)

          2.HIRVATİSTAN - 7 Puan (3 maç)

          3.ERMENİSTAN - 7 Puan (4 maç)

          4.GALLER - 4 Puan (4 maç)

          5.LETONYA - 0 Puan (3 maç)

        • 4

          MİLLİ TAKIMIMIZIN JAPONYA MAÇI KADROSU

          Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

          Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

          Orta saha - Forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais), Umut Nayir (Fenerbahçe)

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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