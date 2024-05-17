Türkiye- İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
FIVB Milletler Ligi'nde Türkiye- İtalya ile karşılaşacak. İlk olarak oynanan Japonya maçında millilerimiz 3-2 mağlup oldu ve 22 maçlık galibiyet serisi bozuldu. Filenin Sultanları, dün ise Hollanda ile karşılaştı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Peki, FIVB Milletler Ligi üçüncüsüne sahne olacak Türkiye- İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye- İtalya maçının detayları...
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi üçüncü maçında İtalya ile karşılaşıyor. Geçtiğimiz yıl VNL şampiyonu olan ve şu anda dünya 1 numarası olan Filenin Sultanları, bu yıl da başarısını tekrarlamaya çalışacak. Karşılaşmada milli takım kaptanımız Eda Erdem forma giyemeyecek. Peki, Türkiye- İtalya voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, detaylar...
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TÜRKİYE- İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü maçında 18 Mayıs Cumartesi (yarın) saat 20.00'de İtalya ile karşılaşacak.
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TÜRKİYE- İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye- İtalya voleybol maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.
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MAÇ FİKSTÜRÜ
19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye
ARLİNGTON TEKSAS/AMERİKA 2.HAFTA
29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye
31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye
1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye
2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye
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HONG KONG/ÇİN 3.HAFTA
12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland
13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye
16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya