Filenin Sultanları final maçı canlı izle: Türkiye - İtalya maçı TRT 1 kesintisiz canlı izle ekranı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi. Bu sonuçla Filenin Sultanları, finalde Brezilya'yı 3-2 yenen İtalya'nın rakibi oldu. Huamark Spor Salonu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Türkiye - İtalya maçının tarihi ve saati voleybolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Türkiye - İtalya final maçı canlı izle ekranı...
Türkiye - İtalya maçı canlı izle... Türkiye - İtalya voleybol maçı için nefesler tutuldu. Tarihinde ilk kez finale yükselen Filenin Sultanları İtalya karşısında altın madalya için mücadele edecek. Zorlu mücadele için heyecanlı bekleyiş sürerken, Filenin Sultanları final maçının canlı olarak ekranlara geleceği kanal araştırışmaya başlandı. İşte Filenin Sultanları final maçı TRT 1 canlı izle ekranı...
FİLENİN SULTANLARI FİNALDE!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Melissa Vargas, 28 sayıyla maçın en skoreri oldu.
Melissa Vargas'ı 13'er sayıyla Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar takip etti.
TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - İtalya maçı 7 Eylül Pazar günü saat 15.30'da oynanacak.
TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Tayland'da Huamark Spor Salonu'nda oynanacak final mücadelesi TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE - İTALYA MAÇI CANLI İZLE
Türkiye İtalya final maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.