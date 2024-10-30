Türkiye, İsrail'e silah ambargosu için Ortak Mektup girişimi başlattı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki duruma ilişkin düzenlenen açık oturumda konuştu.

AA'nın haberine göre; Gazze’de tüm sınırların aşıldığını ve İsrail’in benzeri görülmemiş savaş suçları işlediğini belirten Yıldız, bu ülkenin bölgeyi topyekun savaşın eşiğine getirdiğini söyledi.

Yıldız, tüm bu krizler sürerken İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik kasıtlı olarak fiziksel, operasyonel ve siyasi saldırısının da devam ettiğine dikkati çekti.

İsrail'in Gazze'den sonra şimdi Lübnan, Suriye ve İran'la gerginliği arttırdığına işaret eden Yıldız, "BMGK'nin elindeki tüm araçları kullanarak acilen ateşkes, engelsiz insani yardım sevkiyatı ve uluslararası hukuka uyulmasını sağlamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail Meclisinin UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini engellemeyi hedefleyen yasayı kabul etmesini kınadıklarını anlatan Yıldız, yasanın hem UNRWA hem de Filistinli mültecileri hedef aldığını dile getirdi.

Yıldız, üye ülkeler ve BMGK'nin tehlikeli gidişatı daha fazla gecikmeden sonlandırmaları için gerekli adımları atmalarını istedi.

"TÜRKİYE, ORTAK MEKTUP GİRİŞİMİ BAŞLATTI"

"Bu çerçevede Türkiye, bazı temel ülkelerle birlikte İsrail'e silah sevkiyatının sonlandırılması talep edilen 'Ortak Mektup' hazırladı." diyen Büyükelçi Yıldız, bu doğrultuda İsrail'e silah, mühimmat ve ilgili teçhizatın transferinin sonlandırılması için kolektif çağrı yaptıklarını söyledi.

Yıldız, bunun İsrail'in yasa dışı işgalini durdurmak ve Gazze, işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'da sivillere yönelik daha fazla ihlali engellemek için şart olduğunu vurguladı.