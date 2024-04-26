Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, pazar günü koşulacak

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Türkiye’de kırılan ilk uluslararası atletizm rekoru unvanına sahip olan Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada parkurunda “En Hızlı Yarı” sloganıyla koşulacak. 2021 yılında kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich’in 1:04:02’lik dereceyle kırdığı dünya rekoruyla uluslararası dikkatleri üzerine çeken organizasyon, Türkiye'de 16 yaş ve üstü atletlerin koşacağı ilk 21K maratonu olarak da adını tarihe yazdıracak. Maratona, 16-18 yaş arası yaklaşık 2 bin koşucu katılacak.

TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU VE OLİMPİYATA KOTA Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu aynı zamanda Türkiye Yarı Maraton Şampiyonası'nı da içeriyor. Yarışta birinci olacak erkek ve kadın Türk atletler, “2024 Türkiye Yarı Maraton Şampiyonu” unvanını alacak. Maratonda 5’i erkek 7 Türk elit atlet katılacak. Diğer yandan İstanbul Yarı Maratonu’nda yapılacak iyi dereceler elit atletlere dünya sıralamasında Olimpiyat kotası alma şansı da sağlayabilecek. Erkeklerde halen 10 atletin dünya sıralaması kategorisinden Olimpiyat kotası alma şansı bulunuyor. Bugüne kadar 70 atlet Olimpiyat barajı derecesi olan 2:08:10’u geçti. REKLAM Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’na bu yıl, kişisel en iyi dereceleri 1:01:00’ın altında olan 17 erkekle, 1:08:00’ın altında olan 7 kadın atlet katılacak. İstanbul Maratonu’nun son şampiyonu Kenyalı Panuel Mkungo yarışacak. Eğer yarı maratonu da kazanırsa iki maratonu da kazanan ilk erkek atlet olacak. Kenyalı Ruth Chepngetich 2018’de İstanbul Maratonu’nu, 2021’de de dönemin dünya rekorunu kırıp İstanbul Yarı Maratonu’nu kazanarak kadınlarda duble yapan ilk atlet olmuştu. Geçen yılın ikincisi Faslı Hicham Amghar, 2019’daki 59:17’lik derecesiyle dikkatleri üzerine çeken Etiyopyalı Solomon Berihu; listedeki 59:25 ile en iyi ikinci dereceye sahip olan Kenyalı Edmond Kipngetich, Barselona’da 59.30 ile kariyerinin en iyi derecesini koşan Etiyopyalı Dinkalem Ayele; sürpriz beklenen Kenyalı Laban Kipkemboi ve Afrikalılara rakip olması umulan Kanadalı Cameron Levins de İstanbul’da koşacak. Kadınlarda ise geçen yıl Barselona’daki 1:05:46’lık derecesiyle yıldızı parlayan Gladys Chepkurui, derecelerini sürekli geliştiren Etiyopyalı Fikrte Wereta; listede derecesi en iyi olan atletler.

START YENİKAPI'DAN 09.15'TE VERİLECEK İstanbul Yarı Maratonu’nda atletler, Yenikapı’dan saat 09.15’te start alacak. Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci Işıklar ve Eminönü’nden sonra Galata Köprüsü’nden Karaköy’e geçilecek. Köprü bitimindeki ışıklardan “U” dönüşü yapacak olan yarış, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa caddesi, Ayvansaray, Haliç köprüsüne varmadan yine bir “U” dönüşü yaparak, ters istikamette aynı sahil yolunu kullanıp Yenikapı’da başladığı noktada sona erecek. 10K yarışına ise Yenikapı’da saat 08.00’de start verilecek. Sarayburnu’ndan dönüş alacak olan koşu, yine Yenikapı’da sona erecek. 10K katılımcılar için zaman sınırı 1,5 saat, 21K içinse 3,5 saat olacak. REKLAM MARATONDA BİNLERCE GÖREVLİ ÇALIŞACAK On binlerce kişinin koşacağı maratonun sağlıklı bir şekilde organize edilmesi için binlerce kişi de sahada çalışacak. Yaklaşık 500 gönüllünün destek vereceği yarı maratonda İstanbul Emniyet Müdürlüğü de 800 güvenlik görevlisiyle alanda olacak. 350 sağlık personelinin hazır bulunacağı koşuda, diğer dış birimler ve Spor İstanbul personeliyle birlikte toplamda 2 bin 743 kişi görev yapacak. Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, bir yanda sportif rekabet ve bireysel meydan okumalara sahne olurken, diğer yandaysa bir yardımseverlik yarışına da vesile olacak. Bu yıl 34 Sivil Toplum Kuruluşu adına bin 500 gönüllü, bağış toplamak için koşacak. Yarı maratonda 2020-2023 arasında yaklaşık 12 milyon liralık bağış toplandı. TOPLAM 8 MİLYON LİRA DAĞITALACAK Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’nda dereceye girecek atletlere verilecek para ödülleri de açıklandı. Elit kadın ve erkek atletlerin birincisine 15’er bin dolar verilecek. Tüm kategorilerde dağıtılacak muhtemel toplam para ödülü 8 milyon 6 bin lira olacak. Genel klasmanda dereceye giren kadın ve erkeklerde ilk 8 sporcuya şu ödüller verilecek: 1. 15 bin Dolar 2. 10 bin Dolar 3. 8 bin Dolar 4. 6 bin Dolar 5. 5 bin Dolar 6. 4 bin Dolar 7. 3 bin Dolar 8. 2 bin Dolar Böylece ilk sekiz için erkek ve kadınlarda toplam 106 bin dolar para ödülü dağıtılacak. Yarı maratonda parkur rekoru kırılırsa bonus ödül de verilecek. Erkekler kategorisinde yarışın kazananı 59 dakika 15 saniyeden daha iyi bir süre ile koşarsa kadınlarda ise, 1 saat 4 dakika 2 saniyeden daha iyi bir süre ile koşarsa 3 bin dolar bonus verilecek. Erkekler ve kadınlarda yarı maraton dünya rekoru kırılırsa 10 bin dolar bonus verilecek. Türk atletlere toplam 200 bin lira Türk sporcularda kadın ve erkeklerde ilk 5’e girecek sporculara toplam 200 bin lira ödül dağıtılacak. REKLAM SIRALAMAYA GÖRE ÖDÜLLER ŞÖYLE: 1. 30 bin TL 2. 25 bin TL 3. 20 bin TL 4. 15 bin TL 5. 10 bin TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI 19. İSTANBUL YARI MARATONU ATLETLER LİSTESİ: ERKEK ELİT ATLETLER 1. Solomon Berihu - Etiyopya 2. Edmond Kipngetich - Kenya 3. Dinkalem Ayele - Etiyopya 4. Solomon Kipchoge - Kenya 5. Benard Biwott - Kenya 6. Antony Kimtai - Kenya 7. Tadesse Abraham - İsviçre 8. Hicham Amghar - Fas 9. Hillary Kipchumba - Kenya 10. Abraham Kipyatich - Kenya 11. Gemechu Bute - Etiyopya 12. Ali Kaya - Türkiye 13. Cameron Levins - Kanada 14. Vincent Mutai - Kenya 15. Edward Zakayo Pingua - Kenya 16. Benard Sang - Kenya 17. Juan Antonio Perez - İspanya 18. Albert Rop - Bahreyn 19. Mathew Samperu - Kenya 20. Tegegn Tamerat - Etiyopya 21. Ashenafi Moges - Etiyopya 22. Panuel Mkungo - Kenya 23. James Kipkogei Kipkoech - Kenya 24. Cornelius Kipkogei - Kenya 25. Anthony Kipchirchir - Kenya 26. Laban Kipkemboi - Kenya 27. Daniel Mateo - İspanya 28. Kipsambu Kimakal - Kenya 29. Marcelo Laguera - Meksika 30. Ramazan Özdemir - Türkiye 31. Nicolae Alexandru Soare - Romanya 32. Hüseyin Can - Türkiye 33. Halil Yaşın - Türkiye 34. Tewelde Menges - Büyük Britanya 35. Ahmet Alkanoğlu - Türkiye 36. Eduardo Terrance Garcia - Virjin Adaları 37. Mitja Krevs - Slovenya 38. Dillon Cassar - Malta 39. Üzeyir Söylemez - Türkiye 40. Edwin Kipkomei Seko - Kenya 41. Abraham Akopesha - Kenya 42. Michael Mutai - Kenya 43. Paul Tiongik - Kenya 44. Cornelius Kipkoech - Kenya 45. Yibel Alamirew - Etiyopya 46. Mohammed Kemal Jema - Etiyopya 47. Dominick Kipkirui Bett - Kenya KADIN ELİT ATLETLER 1. Gladys Chepkurui - Kenya 2. Ftaw Zeray - Etiyopya 3. Betelihem Afenigus - Etiyopya 4. Aberash Shilima - Etiyopya 5. Anchinalu Dessie - Etiyopya 6. Zewditu Aderaw - Etiyopya 7. Betty Chepkemoi Kibet - Kenya 8. Ruth Jebet - Bahreyn 9. Zinashwork Yenew - Etiyopya 10. Meseret Dinke - Etiyopya 11. Amina Bettiche - Cezayir 12. Birtukan Abera - Etiyopya 13. Özlem Kaya Alıcı - Türkiye 14. Liliana Dragomir - Romanya 15. Devora Avramova - Bulgaristan 16. Miriam Chebet - Kenya 17. Faith Jeruto Kipmaiyo - Kenya 18. Meraf Bahta - İsveç 19. Melkam Tesfahun - Etiyopya 20. Remziye Erman - Türkiye 21. Sheila Chelangat - Kenya ERKEK SUB-ELİT ATLETLER 1. Murat Emektar - Türkiye 2. Mahsum Değer - Türkiye 3. Sebih Bahar - Türkiye 4. Hakan Tazegül - Türkiye 5. Recep Berk Şenyurt - Türkiye 6. Mehmet Soytürk - Türkiye 7. Çağlar Kasım - Türkiye 8. Eser Kurt - Türkiye 9. Engin Özdaş - Türkiye 10. Anıl Koca - Türkiye 11. Mehmet Uslu - Türkiye 12. Mustafa Es - Türkiye 13. Sultan Orhan - Türkiye 14. Bahattin Üney - Türkiye