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        Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, pazar günü koşulacak

        Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, 28 Nisan Pazar günü koşulacak. Dünyanın en iyi 11, Avrupa'nın da 4 'Gold Label' yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu, 10K ve 21K kategorilerinde koşulacak. 72 farklı ülkeden katılımın olduğu maratonu, toplam 14 bin kişinin bitirmesi bekleniyor. Maratonda 21'i kadın 68 elit atlet, birincilik için yarışacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 11:33 Güncelleme: 26.04.2024 - 11:33
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        İstanbul Yarı Maratonu heyecanı!
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        Türkiye’de kırılan ilk uluslararası atletizm rekoru unvanına sahip olan Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada parkurunda “En Hızlı Yarı” sloganıyla koşulacak. 2021 yılında kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich’in 1:04:02’lik dereceyle kırdığı dünya rekoruyla uluslararası dikkatleri üzerine çeken organizasyon, Türkiye'de 16 yaş ve üstü atletlerin koşacağı ilk 21K maratonu olarak da adını tarihe yazdıracak. Maratona, 16-18 yaş arası yaklaşık 2 bin koşucu katılacak.

        TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU VE OLİMPİYATA KOTA

        Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu aynı zamanda Türkiye Yarı Maraton Şampiyonası'nı da içeriyor. Yarışta birinci olacak erkek ve kadın Türk atletler, “2024 Türkiye Yarı Maraton Şampiyonu” unvanını alacak. Maratonda 5’i erkek 7 Türk elit atlet katılacak.

        Diğer yandan İstanbul Yarı Maratonu’nda yapılacak iyi dereceler elit atletlere dünya sıralamasında Olimpiyat kotası alma şansı da sağlayabilecek. Erkeklerde halen 10 atletin dünya sıralaması kategorisinden Olimpiyat kotası alma şansı bulunuyor. Bugüne kadar 70 atlet Olimpiyat barajı derecesi olan 2:08:10’u geçti.

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        Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’na bu yıl, kişisel en iyi dereceleri 1:01:00’ın altında olan 17 erkekle, 1:08:00’ın altında olan 7 kadın atlet katılacak. İstanbul Maratonu’nun son şampiyonu Kenyalı Panuel Mkungo yarışacak. Eğer yarı maratonu da kazanırsa iki maratonu da kazanan ilk erkek atlet olacak. Kenyalı Ruth Chepngetich 2018’de İstanbul Maratonu’nu, 2021’de de dönemin dünya rekorunu kırıp İstanbul Yarı Maratonu’nu kazanarak kadınlarda duble yapan ilk atlet olmuştu.

        Geçen yılın ikincisi Faslı Hicham Amghar, 2019’daki 59:17’lik derecesiyle dikkatleri üzerine çeken Etiyopyalı Solomon Berihu; listedeki 59:25 ile en iyi ikinci dereceye sahip olan Kenyalı Edmond Kipngetich, Barselona’da 59.30 ile kariyerinin en iyi derecesini koşan Etiyopyalı Dinkalem Ayele; sürpriz beklenen Kenyalı Laban Kipkemboi ve Afrikalılara rakip olması umulan Kanadalı Cameron Levins de İstanbul’da koşacak.

        Kadınlarda ise geçen yıl Barselona’daki 1:05:46’lık derecesiyle yıldızı parlayan Gladys Chepkurui, derecelerini sürekli geliştiren Etiyopyalı Fikrte Wereta; listede derecesi en iyi olan atletler.

        START YENİKAPI'DAN 09.15'TE VERİLECEK

        İstanbul Yarı Maratonu’nda atletler, Yenikapı’dan saat 09.15’te start alacak. Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci Işıklar ve Eminönü’nden sonra Galata Köprüsü’nden Karaköy’e geçilecek. Köprü bitimindeki ışıklardan “U” dönüşü yapacak olan yarış, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa caddesi, Ayvansaray, Haliç köprüsüne varmadan yine bir “U” dönüşü yaparak, ters istikamette aynı sahil yolunu kullanıp Yenikapı’da başladığı noktada sona erecek. 10K yarışına ise Yenikapı’da saat 08.00’de start verilecek. Sarayburnu’ndan dönüş alacak olan koşu, yine Yenikapı’da sona erecek. 10K katılımcılar için zaman sınırı 1,5 saat, 21K içinse 3,5 saat olacak.

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        MARATONDA BİNLERCE GÖREVLİ ÇALIŞACAK

        On binlerce kişinin koşacağı maratonun sağlıklı bir şekilde organize edilmesi için binlerce kişi de sahada çalışacak.

        Yaklaşık 500 gönüllünün destek vereceği yarı maratonda İstanbul Emniyet Müdürlüğü de 800 güvenlik görevlisiyle alanda olacak. 350 sağlık personelinin hazır bulunacağı koşuda, diğer dış birimler ve Spor İstanbul personeliyle birlikte toplamda 2 bin 743 kişi görev yapacak.

        Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, bir yanda sportif rekabet ve bireysel meydan okumalara sahne olurken, diğer yandaysa bir yardımseverlik yarışına da vesile olacak. Bu yıl 34 Sivil Toplum Kuruluşu adına bin 500 gönüllü, bağış toplamak için koşacak. Yarı maratonda 2020-2023 arasında yaklaşık 12 milyon liralık bağış toplandı.

        TOPLAM 8 MİLYON LİRA DAĞITALACAK

        Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’nda dereceye girecek atletlere verilecek para ödülleri de açıklandı. Elit kadın ve erkek atletlerin birincisine 15’er bin dolar verilecek. Tüm kategorilerde dağıtılacak muhtemel toplam para ödülü 8 milyon 6 bin lira olacak. Genel klasmanda dereceye giren kadın ve erkeklerde ilk 8 sporcuya şu ödüller verilecek:

        1. 15 bin Dolar

        2. 10 bin Dolar

        3. 8 bin Dolar

        4. 6 bin Dolar

        5. 5 bin Dolar

        6. 4 bin Dolar

        7. 3 bin Dolar

        8. 2 bin Dolar

        Böylece ilk sekiz için erkek ve kadınlarda toplam 106 bin dolar para ödülü dağıtılacak. Yarı maratonda parkur rekoru kırılırsa bonus ödül de verilecek.

        Erkekler kategorisinde yarışın kazananı 59 dakika 15 saniyeden daha iyi bir süre ile koşarsa kadınlarda ise, 1 saat 4 dakika 2 saniyeden daha iyi bir süre ile koşarsa 3 bin dolar bonus verilecek.

        Erkekler ve kadınlarda yarı maraton dünya rekoru kırılırsa 10 bin dolar bonus verilecek.

        Türk atletlere toplam 200 bin lira

        Türk sporcularda kadın ve erkeklerde ilk 5’e girecek sporculara toplam 200 bin lira ödül dağıtılacak.

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        SIRALAMAYA GÖRE ÖDÜLLER ŞÖYLE:

        1. 30 bin TL

        2. 25 bin TL

        3. 20 bin TL

        4. 15 bin TL

        5. 10 bin TL

        TÜRKİYE İŞ BANKASI 19. İSTANBUL YARI MARATONU ATLETLER LİSTESİ:

        ERKEK ELİT ATLETLER

        1. Solomon Berihu - Etiyopya

        2. Edmond Kipngetich - Kenya

        3. Dinkalem Ayele - Etiyopya

        4. Solomon Kipchoge - Kenya

        5. Benard Biwott - Kenya

        6. Antony Kimtai - Kenya

        7. Tadesse Abraham - İsviçre

        8. Hicham Amghar - Fas

        9. Hillary Kipchumba - Kenya

        10. Abraham Kipyatich - Kenya

        11. Gemechu Bute - Etiyopya

        12. Ali Kaya - Türkiye

        13. Cameron Levins - Kanada

        14. Vincent Mutai - Kenya

        15. Edward Zakayo Pingua - Kenya

        16. Benard Sang - Kenya

        17. Juan Antonio Perez - İspanya

        18. Albert Rop - Bahreyn

        19. Mathew Samperu - Kenya

        20. Tegegn Tamerat - Etiyopya

        21. Ashenafi Moges - Etiyopya

        22. Panuel Mkungo - Kenya

        23. James Kipkogei Kipkoech - Kenya

        24. Cornelius Kipkogei - Kenya

        25. Anthony Kipchirchir - Kenya

        26. Laban Kipkemboi - Kenya

        27. Daniel Mateo - İspanya

        28. Kipsambu Kimakal - Kenya

        29. Marcelo Laguera - Meksika

        30. Ramazan Özdemir - Türkiye

        31. Nicolae Alexandru Soare - Romanya

        32. Hüseyin Can - Türkiye

        33. Halil Yaşın - Türkiye

        34. Tewelde Menges - Büyük Britanya

        35. Ahmet Alkanoğlu - Türkiye

        36. Eduardo Terrance Garcia - Virjin Adaları

        37. Mitja Krevs - Slovenya

        38. Dillon Cassar - Malta

        39. Üzeyir Söylemez - Türkiye

        40. Edwin Kipkomei Seko - Kenya

        41. Abraham Akopesha - Kenya

        42. Michael Mutai - Kenya

        43. Paul Tiongik - Kenya

        44. Cornelius Kipkoech - Kenya

        45. Yibel Alamirew - Etiyopya

        46. Mohammed Kemal Jema - Etiyopya

        47. Dominick Kipkirui Bett - Kenya

        KADIN ELİT ATLETLER

        1. Gladys Chepkurui - Kenya

        2. Ftaw Zeray - Etiyopya

        3. Betelihem Afenigus - Etiyopya

        4. Aberash Shilima - Etiyopya

        5. Anchinalu Dessie - Etiyopya

        6. Zewditu Aderaw - Etiyopya

        7. Betty Chepkemoi Kibet - Kenya

        8. Ruth Jebet - Bahreyn

        9. Zinashwork Yenew - Etiyopya

        10. Meseret Dinke - Etiyopya

        11. Amina Bettiche - Cezayir

        12. Birtukan Abera - Etiyopya

        13. Özlem Kaya Alıcı - Türkiye

        14. Liliana Dragomir - Romanya

        15. Devora Avramova - Bulgaristan

        16. Miriam Chebet - Kenya

        17. Faith Jeruto Kipmaiyo - Kenya

        18. Meraf Bahta - İsveç

        19. Melkam Tesfahun - Etiyopya

        20. Remziye Erman - Türkiye

        21. Sheila Chelangat - Kenya

        ERKEK SUB-ELİT ATLETLER

        1. Murat Emektar - Türkiye

        2. Mahsum Değer - Türkiye

        3. Sebih Bahar - Türkiye

        4. Hakan Tazegül - Türkiye

        5. Recep Berk Şenyurt - Türkiye

        6. Mehmet Soytürk - Türkiye

        7. Çağlar Kasım - Türkiye

        8. Eser Kurt - Türkiye

        9. Engin Özdaş - Türkiye

        10. Anıl Koca - Türkiye

        11. Mehmet Uslu - Türkiye

        12. Mustafa Es - Türkiye

        13. Sultan Orhan - Türkiye

        14. Bahattin Üney - Türkiye

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