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Türkiye Cumhuriyeti ve Hollanda Krallığı arasındaki dostluğu 100'üncü yılı Ankara'da kutlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands’ın ev sahipliğinde 'Türkiye- Hollanda Dostlu Resepsiyonu' gerçekleştirilirken sevilen sanatçı Karsu da bir konser verdi. Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’ndaki konsere katılan Başkentliler adeta müzik ziyafeti yaşadı.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUK İLİŞKİLERİ DAHA ESKİYE DAYANMAKTADIR" Türkiye-Hollanda Dostluk Resepsiyonu'nda konuşan Mansur Yavaş; "Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti ve Hollanda arasındaki dostluk anlaşmasının 100.yılı olmasına rağmen iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri daha eskiye dayanmaktadır ve köklü bir ortak geçmişe sahiptir. Örneğin hepimizin bildiği lale, 16'ncı yüzyılda Osmanlı'dan Hollanda'ya, oradan da tüm dünyaya yayılmıştır. Ayrıca iki ülke arasında hiç savaş olmamış ve zor zamanlarda hep birbirine destek olmuşlardır" dedi. REKLAM Karsu'yu Ankara'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Yavaş; "400 yılı aşan bu ilişkilerimizin en önemli öğelerinden birisi de ticaretten sanata, spordan turizme katkı veren Hollanda'da yaşayan 500 bin kadar Türkün varlığıdır. Bunun en belirgin örneği ise şüphesiz Karsu'dur. Hem Hollandalıların hem de Türklerin dinlemekten büyük keyif aldığı Karsu, bir kültür elçisi gibi iki toplumu birbirine yakınlaştıran köprü vazifesi görmektedir. Bu anlamda Karsu'yu Ankara'da ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Bu konserin gerçekleşmesinde büyük emeği olan Sayın Büyükelçiye sizlerin huzurunda ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl yüzleştiğimiz acı deprem gerçeğinde Karsu’nun memleketi olan Hatay için yaptıkları da daha dün gibi hafızamızdadır" diye konuştu.

KARSU’NUN MÜZİĞİYLE DOSTLUK TAÇLANDI Türk asıllı Hollandalı sanatçı Karsu'nun müzik ziyafeti öncesinde de konser alanını dolduran Başkentlilere seslenen Yavaş; "Bugün Türkiye Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yılı nedeniyle Hollanda Büyükelçiliği bir jest yaptı ve bu konseri tertip etti. Bu konserin bir özelliği var, sanatçımız Karsu. Karsu iyi bir sanatçı ama aynı zamanda da iyi bir insan Bugün burada bulunmasının da özel bir sebebi var. Kendisi Hollanda'da yaşıyor uzun yıllardır ve 6 Şubat Depremi'nde Hatay'da çok sayıda yakınını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Yavaş, Karsu'nun 6 Şubat depremi sonrası depremzedeler için yaptığı kampanyaları da anlatarak; "Hataylılar için ne yapabilirim diye düşünerek Hollanda'dan buraya destek yapılması için orada kampanyalar yaptı. Kendi adıma neler yapabilirim derken hemen Hatay yemekleri kitabını çıkarıp 70 bin adet orada sattırıp onun parasını Hatay'a gönderdi. Yine annesi ile birlikte burada müzik okulu açıyor. Hollandalıların kullanmadıkları müzik aletlerini alıp para vermeden Hatay'a getirip gençlerin orada müzik öğrenmesini sağlıyor. Bunun gibi birçok kampanya yapıyor. Karsu Vakfı'nı kuruyor. Bu vakıf sadece Hatay'da yaşayan depremzedelerin normal günlere dönmesi için yoğun bir çaba sarf ediyor. Dolayısıyla bu özelliklerinin yanında Karsu Hollanda Türkiye’nin bir dostluk elçisi durumuna geldi. Ben kendisini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da; "İyi akşamlar Ankara Ankaralı hemşehrilerim hoş geldiniz. Hollanda ve Türkiye 100 yıllık dostluk kutlu olsun. Bu güzel dostluğumuz sonsuza kadar sürsün. Bu akşam müzik zamanı Karsu zamanı" diyerek alandaki vatandaşlara seslendi. Konuşmaların ardından Karsu, sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvarı Başkentliler için seslendirdi. Konserin sonlarına doğru oyun havası da seslendiren Karsu'ya Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve davetliler oynayarak eşlik etti.

Öte yandan düzenlenen konser öncesi açıklamalar yapan 6 Şubat depremiyle yıkılan Hatay için ailece çalıştıklarını belirtti. Her iki ülkenin pasaportunu gururla taşıdığını ifade eden Karsu; "Müzik, sanat ve spor insanları birleştiriyor. Türkiye ile Hollanda'nın uzun dostluğunu kutlayacağız. Heyecanlıyız. 60 yıl önce Türkler Hollanda'ya çalışmak için göçtüler, benim dedem de öyle. Böylece ben de orada doğdum ve büyüdüm. Türkiye'ye bu sebeple geri gelmek inanılmaz güzel." dedi. 12 kişilik ekiple konser vermek için geldiklerini belirten Karsu, sahne tasarımlarını Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yaptıklarını söyledi. Karsu, "Gençler para biriktirip konsere gidiyor. İstiyorum ki gençler ve aileler ücretsiz gelebilsin. Bu açıdan konserimiz önemli." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE HER ADIM ATTIĞIMDA KÖKLERİMİ HİSSEDİYORUM" İstanbul ve Ankara'ya genellikle iş için geldiğini belirten Karsu, geçen aylarda yemek programı çekmek için İstanbul'a gidip gezme şansı bulduğunu anlattı. Karsu, "Kendi memleketim Hatay'da kendimi evimde hissediyordum. Ama artık orası da kalmadı maalesef. Çok üzücü. Türkiye'ye her adım attığımda köklerimi hissediyorum." ifadelerini kullandı. "HATAY'DAKİ MÜZİK OKULUMUZDA 900'ÜN ÜZERİNDE ÖĞRENCİMİZ VAR" 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde büyük zarar gören Hatay için pek çok proje geliştirdiklerini kaydeden Karsu, kendi yemek kitabı ile yarım milyon avro topladıklarını ve bu parayla Hatay'da müzik okulu açtıklarını söyledi.

KARSU, PROJELERİNİ ŞÖYLE ANLATTI; "Hatay'daki müzik okulumuzda 900'ün üzerinde öğrencimiz var. Annem, babam, ben ve nişanlım enstrüman toplayıp Hatay'a götürdük. Şu anda ders alıyor çocuklar. İkinci okulu açmayı düşünüyoruz. Çok çok güzel öğretmenlerimiz var. Babamla birlikte 900 koltuk dağıtıyoruz. Annemle de 'baharat projesi' başlatıyoruz. Hatay'daki çiftçilerden baharatları alıp Hollanda'ya götürüp satacağız. Engelliler için Hollanda'dan elektrikli sandalye temin edeceğiz. Ailecek çalışıyoruz." Şarkıcı, sahnedeki ve gündelik hayattaki Karsu arasında fark olmadığını sözlerine ekledi. Haber ve Fotoğraf Kaynakları: AA, İHA